Piratsjåfør hentet kvinne i bare underbuksen. Nå er han dømt for voldtekt av passasjer

BERGEN (Dagsavisen): Kvinnen i 20-årene følte hun måtte få stoppet mannen (27) som hadde kjørt pirattaxi i Bergen i lengre tid. Forrige uke ble han dømt i Hordaland tingrett for voldtekt av en passasjer.

– Hvis ikke jeg gjorde noe da, ville ingen ha gjort noe, sier Elisabeth til Dagsavisen.

Hun vil ikke ha bildet sitt i avisen, av frykt for represalier, og Dagsavisen bruker ikke hennes fulle navn.

Elisabeth var selv passasjer i mannens bil for noen år siden, forteller hun. Hun og en venninne var på vei hjem etter en tur på byen, og hadde funnet mannen i sosiale medier, der han annonserte at han kjørte pirattaxi.

– Han virket som en hyggelig fyr, og sa seg enig med oss da vi i løpet av turen sa det var mange skumle typer som kjørte pirat. Han forsikret oss om at han ikke var en av dem, forteller Elisabeth.

– Redd, full og alene

Hun var den første som ble kjørt hjem. Etterpå fortsatte venninnen kjøreturen alene med 27-åringen. Først senere på natten kom beskrivelser av hva som skal ha skjedd etter at Elisabeth forlot bilen.

– I meldingene til meg skrev hun at samtalen ble ubehagelig, han stilte seksualiserte spørsmål og ville hele tiden stoppe for å ha sex med henne. Hun måtte be ham konsentrere seg om å bare kjøre henne hjem, mens han tok henne på låret. Det er klart hun ble veldig redd, der hun var helt alene og beruset, sier Elisabeth.

Hun tente på alle plugger, forfattet en advarsel mot mannen og la den ut i såkalte «sjåførgrupper» i sosiale medier, der piratsjåfører og kunder knytter kontakt.

Mannen så selv advarselen og gikk til forsvar i kommentarfeltet. Samtidig begynte meldingene fra ulike kvinner å tikke inn til Elisabeth.

– Til sammen var det 14 kvinner som tok kontakt etter å ha sett advarselen. Alle fortalte om lignende opplevelser med samme mann. En av dem hadde oppdaget at han satt bare i underbuksen da hun gikk inn i bilen.

Fulgte etter

En annen som tok kontakt var en kvinne i 20-årene.

En julinatt ble hun og en kamerat kjørt hjem av mannen. Kameraten ble først sluppet av, før turen gikk videre til hennes bolig.

Vel hjemme gikk hun til leiligheten sin for å hente penger, men idet hun skulle gå ut igjen til bilen, så hun at sjåføren hadde fulgt etter henne inn i gangen.

Ifølge kvinnen spurte 27-åringen om å få en klem. Da hun nektet, ble han sint og grep tak i armene hennes. Han forsøkte å dra henne mot soverommet, men kvinnen klarte å stritte imot. Da skal han ha forgrepet seg på henne i gangen, går det fram av dommen i Hordaland tingrett.

Selv har mannen en helt annen versjon av hva som hendte i kvinnens leilighet. Ifølge ham ble han invitert inn for å se på kjæledyrene hennes. I gangen strøk han henne på armen, men ble avvist og tok pengene og gikk. At han skulle ha utsatt kvinnen for voldtekt, benektet han.

Overtalt til anmeldelse

I retten fortalte kvinnen at klærne hennes var blitt tilsølt av mannens sæd. Hun pakket dem inn i en plastpose, for å bevare dem som bevis. Planen var å anmelde, men noen dager senere ombestemte hun seg, og kastet klærne.

Flere måneder senere dukket ansiktet hans opp igjen i advarselen Elisabeth hadde skrevet. Det ble vendepunktet for kvinnen, som da slet med panikkanfall, angst og søvnproblemer.

– Hun tok kontakt med meg og jeg fortalte om alle de andre passasjerene som hadde hatt ekle opplevelser med ham. Det som skjedde med henne var et grovt overgrep, men hva hvis noe enda verre skjedde med noen andre. Noen måtte stoppe ham. Da bestemte hun seg for å anmelde, sier Elisabeth.

Det førte til pågripelse og nye undersøkelser av tidligere rapporter politiet hadde fått på ham om ubehagelig oppførsel mot kvinner. Etterforskningen endte opp i tiltale og rettssak i starten av mai.

Der forklarte han at han hadde kjørt pirattaxi i underkant av ett år. Ved et par anledninger hadde han hatt sex med passasjerer, men han måtte avslutte kjøringen da advarselen fra Elisabeth dukket opp. Voldtekten han var tiltalt for, avviste han kategorisk.

27-åringen hevder han ikke lenger kjører pirattaxi. (Illustrasjonsbilde) (Annika Byrde/NTB)

Vil anke dom

Men dommerne trodde ikke på mannens forklaringer, og dømte ham til ett år og åtte måneder i fengsel. I tillegg må han betale 100.000 kroner i erstatning til kvinnen.

– Dommen vil bli anket. Han har hele veien vært tydelig på at han ikke er skyldig i anklagen om voldtekt, sier 27-åringens forsvarer Kim Brügger Villanger. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Elisabeth frykter imidlertid at mannen fortsatt kjører pirat, og skaffer seg kunder via sosiale medier.

– Det er enkelt å bare opprette en falsk profil. Folk må være på vakt når de bestiller pirattaxier, og se an hvordan folk er. Ikke bare velge første og beste sjåfør. Og dersom noe skjer, er det viktig å anmelde. Vi kvinner må ikke holde tyst om slike ting, det går ikke lenger. Dersom vi ikke gjør noe med det, kommer vi ingen vei, avslutter hun.

