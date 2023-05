Fagforeningstopp: – Ikea har laget en drittpakke for å kvitte seg med en tillitsvalgt

– Ikea har laget en drittpakke for kvitte seg med en tillitsvalgt, sier John Thomas Suhr.

Lederen for Oslo-Akershus Handel og Kontor (HK) står sammen med om lag 70 personer foran Oslo tingrett mandag morgen 15. mai. De er der i solidaritet med et hovedverneombud i Ikea som er fratatt sitt verv og som har fått sparken fra sin stilling i møbelkjeden. Da han ble sagt opp, var han også nestleder i HK-klubben ved varehuset hvor han jobbet.

Den Ikea-ansatte, som er medlem av HK, har saksøkt sin arbeidsgiver. Rettssaken startet 15. mai og varer i tre uker.

HK-medlemmet ønsker ikke å bli intervjuet av HK-Nytt.

En brysom tillitsvalgt

John Thomas Suhr er glad for at så mange er til stede på fanemarkeringa.

– Et angrep på en av våre tillitsvalgte er et angrep på oss alle, sier Suhr.

– Folk har kommet fra hele landet. Dette finner vi oss ikke i, sier han.

Lederen for Oslo-Akershus HK kaller det en trend i arbeidslivet at «brysomme» tillitsvalgte blir fjernet fra vervene og jobbene sine.

Også Lena Reitan, nestleder i HK, hadde tatt turen til Oslo tinghus. Hun kaller avskjeden uriktig.

– Det er også en prinsipiell side. Han er fratatt sitt verv fordi han har vært brysom. Det finner vi oss ikke i.

– Går det en grense på hvor brysom et hovedverneombud eller tillitsvalgt kan være? spør Lena Reitan. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

I appellen foran tinghuset sa Reitan følgende:

– Jeg er og har vært en brysom tillitsvalgt og verneombud. Jeg ser mange andre brysomme tillitsvalgte her. Det er et flott syn.

I det siste har HK fått tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte i Ikea som er redde for å utøve sine verv.

– La det være klart. HK-klubben i Ikea, HK og hele LO-familien står bak vårt medlem, sier nestlederen.

Reitan er spent på utfallet av saken, men har tro på at saksøkeren vinner fram.

– LOs juridiske avdeling, som er landets beste arbeidsrettslige juridiske miljø, har vurdert at han har jussen på sin side.

De frammøtte viste fram 16 faner fra ulike fagforbund og fagforeninger i LO.

– Til slutt vil jeg si til alle brysomme tillitsvalgte som skjøtter sitt verv. Fortsett med det. Vi står bak dere kamerater, sier Reitan.

Ikea: – En tillitsvalgt skal absolutt varsle

Pressesjef Stine Odland i Ikea Norge ser bort på fanemarkeringa i det hun går inn i Oslo tingrett.

HK-Nytt ber henne kommentere påstandene om at Ikea har laget en drittpakke og at avskjeden er uriktig.

– Det er leit at dette havnet i retten. Vi har prøvd å løse det utenfor, sier Stine Odland i Ikea. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

– Dette handler ikke om at vedkommende er tatt fra sitt verv som tillitsvalgt, men at dette er en personalsak og brudd på arbeidskontrakten hans. I tillegg til de tolv varslene som er kommet inn over en periode på to år, sier Odland til HK-Nytt.

Varslene skal dreie seg om den ansattes angivelige negative atferd.

På spørsmål om påstanden om at han mistet jobben fordi han var for brysom, svarer Odland med å understreke at Ikea har stor takhøyde og at de jobber systematisk med HMS og for å skape en trygg arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø.

– En tillitsvalgt skal absolutt varsle og være brysom, men nå handler ikke denne saken om at han er fratatt sitt verv som tillitsvalgt. Det er en personalsak, sier pressesjefen.

Hun er også forelagt påstanden om at tillitsvalgte i Ikea er blitt redde for å utøver sine verv. Odland kjenner seg ikke igjen i dette. Hun vektlegger at Ikea har en god dialog med de tillitsvalgte og vervetjenesten.

– Det er viktig for oss at alle medarbeidere i Ikea skal føle seg trygge på at de kan ytre sine meninger og ta opp saker i fortrolighet, sier pressesjefen.

Rettsaken varer i tre uker i Oslo tingrett. 34 personer skal vitne. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

