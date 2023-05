Når får du mer i pensjon og uføretrygd? I dag starter oppgjøret

I dag legger Pensjonistforbundet, LO og mange andre organisasjoner fram sine krav til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

De forhandler på vegne av en million alderspensjonister, 364.000 uføretrygdede og flere andre grupper, skriver FriFagbevegelse.

Finansministeren antydet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at det går mot en vekst i trygdene på over 8 prosent fra 1. mai.

Pensjonistforbundet sier man ikke kan forskuttere oppgjørets resultat før trygdeforhandlingene har begynt.

Når kommer høyere pensjon?

Den første utbetalingen med økt pensjon kommer inn på konto 20. juni.

Juni-utbetalingen inkluderer også etterbetaling for mai.

Det er fordi pensjonene fra folketrygden hvert år skal oppreguleres med virkning fra 1. mai.

Slik beregnes økningen

Økningen av pensjon skal følge gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, uten noen begrensning, forklarer seniorrådgiver i Pensjonistforbundet Sindre Farstad.

I tillegg skal det korrigeres for at både priser og lønninger økte mer enn det som ble lagt til grunn for trygdeoppgjøret i 2022.

Når det gjelder uføretrygden, så skal den øke i takt med den forventede lønnsveksten i år, med 0,6 prosentpoeng i tillegg. Det er fordi en for lav lønnsvekst ble brukt i beregningen av uføretrygden i fjorårets oppgjør.

Innsikt: Hva betyr lønnsoppgjøret for pensjonister og trygdede?

Dette forventer regjeringa

Regjeringa forventer at lønna vil øke med 5,25 prosent og prisene med 5,4 prosent. Det kom fram forrige uke da regjeringa la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Disse anslagene vil ligge til grunn for årets trygdeoppgjør.

Hva lønns- og prisveksten faktisk blir i 2023, vet vi først når året er over.

Dersom lønnsveksten eller prisveksten blir høyere eller lavere enn regjerings anslag i revidert budsjett, vil det korrigeres igjen i trygdeoppgjøret i 2024.

Vil kreve 2,2 milliarder fra 2021

– I årets oppgjør vil vi blant annet kreve å få igjen det vi tapte fra oppgjøret i 2021, da regjeringen la til grunn en for lav lønnsvekst i beregningen av pensjonsøkningen. De kompenserte kun halvparten av dette avviket i 2022, og vi vil kreve at det resterende utbetales i forbindelse med årets oppgjør, sier seniorrådgiver i Pensjonistforbundet Sindre Farstad til FriFagbevegelse.

Disse forhandler

I trygdeforhandlingene møter arbeids- og inkluderingsministeren disse forbundene:

Pensjonistforbundet

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Senior Norge

Forsvarets seniorforbund

I tillegg møter hovedsammenslutningene, LO, Unio, YS og Akademikerne.

De møtes i dag og skal ha et møte til 23. mai.

– Vi forhandler med regjeringa, men det er Stortinget som behandler dette endelig. Det går an å få støtte fra andre partier til et bedre oppgjør, påpeker seniorrådgiveren i Pensjonistforbundet.

