Mange samler seg i byer og på tettsteder for å se barnetog, synge og spise is på nasjonaldagen. For mange er det naturlig at hunden er med på feiringen.

– Jeg råder likevel alle til å tenke seg om før hunden tas med inn i de potensielt store folkemengdene som oppstår på en dag som 17. mai, sier rådgiver og kjæledyrekspert Maren Matsson i Gjensidige, i en pressemelding.

Hun sier at selv om eier som regel kjenner sin egen hund best, og vet hvordan den reagerer, er det noen farer man bør være oppmerksom på.

– I store folkemengder, der ikke alle tar like mye hensyn til hverandre, kan det bli en stor påkjenning for en liten hund når den hele tiden må følge med og passe på at den ikke blir tråkket på, sier Matsson.

La hunden bli hjemme

Hundepsykolog Anne Marit Stakkestad oppfordrer folk til å la hunden bli hjemme under nasjonaldagens festligheter.

– En hund bør ikke være med. De fleste synes ikke det er noe særlig med verken «champagnefrokost» eller barnetog. Det blir for mye folk, støy og skumle ting de kan komme borti og få i seg. Sistnevnte er fort gjort med is og pølser i barnehender samt bugnende koldtbord. Folk har nok med å passe på seg selv og bunadene sine, sier Stakkestad.

Hun råder til å la hunden bli hjemme, på besøk hos noen som har en rolig feiring, eller i et egnet separat rom.

– Er hunden valp, må det fikses med pass. Ikke la den være alene hjemme for første gang på en dag som 17. mai, advarer hundepsykologen.

– Det kan også være greit å huske på at andre kan oppleve det som slitsomt og ubehagelig å måtte passe seg for hunden i en tett klynge, sier rådgiver og kjæledyrekspert Maren Matsson i Gjensidige. Arkiv: (Heiko Junge/NTB)

Se etter stresstegn

Tas hunden med, er det viktig å følge med på om den viser tegn til stress.

– Typiske tegn er pesing og rastløshet, men også passivitet. Det kan se ut til at hunden ligger i ro og koser seg, når realiteten er at den har trukket seg tilbake og «gitt opp» - som mennesker også kan gjøre i situasjoner som føles overveldende, sier Stakkestad og fortsetter:

– Enkelte hunder kan også reagere med å bli klengete eller skvetne.

Hunder flest er konflikskye. Likevel kan de ty til aggressiv adferd om de føler seg presset, ifølge Stakkestad.

– De vil først vise tegn til mistrivsel og prøve å komme seg vekk. Knurring kan for eksempel være et signal om at hunden er utilpass og føler på usikkerhet overfor deg. I slike tilfeller er det viktig at eier tar dette til etterretning fremfor å kjefte, sier hun.

Fire spørsmål du bør stille deg

Rådgiver Maren Matsson minner om at det heller ikke er alle som er like glade i hunder.

– Det kan være greit å huske på at andre kan oppleve det som slitsomt og ubehagelig å måtte passe seg for hunden i en tett klynge, sier hun og trekker frem fire spørsmål alle hundeeiere bør vurdere før den store feiringen:

Er jeg kjent med hundens adferd i store, støyende folkemengder?

Basert på hundens adferd og størrelse: Er det sannsynlig at den kan ta skade av å være med?

Hvor lenge skal jeg være borte? Vil hunden ha det best hjemme?

Hvis hunden må bli med, finnes det steder jeg kan oppholde meg hvor folkemengden ikke er fullt så tett?

– Det viktigste er å tenke seg godt om slik at man er forberedt før feiringen. Ta først og fremst hensyn til hundens natur og mentalitet, ikke hva du selv syntes hadde vært mest hyggelig, sier Matsson og runder av:

– Da blir det en fin feiring for både deg og hunden.

