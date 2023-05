Loreen beviste hvem som er størst

Flinkt, kjedelig, polert og forutsigbart - Sverige vant Eurovision Song Contest 2023 foran Finland og Israel. Norge kom på 5.plass. Det er andre gang den svenske artisten vinner.

– Dette er for dere, sa den svenske artisten utover salen.

Favoritten

Svenskene tok tidlig ledelsen under fagjuryens avstemning, men bildet endret seg brått når folkets stemmer ble talt opp. Norge lå på 17. plass etter jurystemmene med 52 poeng .216 folkepoeng ga en total på 268 poeng, og ble med det først et stykke på resultatlistene. Da poengene til Norge ble lest opp, rykket Norge opp til en foreløpig andreplass, bak Sverige – som ennå ikke hadde fått folkestemmer.

Finland lå på topp helt til slutt, da folkejuryen avgjorde og sendte Svenskene til førsteplassen. I Liverpool var det tydelig hvem publikum hadde som favoritt, gjennom hele avstemningen hørtes tydelig publikum synge Cha-cha-cha-chaaaaa.

Norge på 5.plass

Alessandra Mele framførte «Queen of Kings», som hun har skrevet sammen med Henning Olerud, Stanley Ferdinandez og Linda Dale.

– Wow! For en syk opplevelse. Nå er jobben gjort, og en stor drøm er oppfylt. Nå gleder jeg meg til å feire med teamet, hvile litt, før eventyret fortsetter, sa hun via NRKs pressekontakter.





