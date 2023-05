De beste rådene for jobbtelefonen du gruer deg til

Hei, Det var kjempespennende å lese dine fem råd til hvordan man kan snuse opp jobbene før de lyses ut. Man oppfordres til å ringe den man tror kan være sin neste sjef. Jeg har så lyst til å prøve dette når jeg skal prøve å skaffe meg ny jobb. Men hva skal jeg si for å få til et møte? Har du noen tips? Det er litt skummelt … Hilsen Bente

---

---

Dagsavisens jobbdoktor Vigdis Lamberg svarer:

Kjære Bente,

Jeg har stor forståelse for at det kan være lang vei fra «bare ring» til hvordan du planlegger og gjennomfører det selgere kaller «kalde telefoner». Uttrykket kommer av at den du ringer til ikke kjenner deg eller venter en samtale fra deg, i motsetning til når man ringer etter å ha lest en stillingsannonse. Da forventer annonsøren at den kan føre til telefonsamtaler og temaet for samtalen er gitt på forhånd – det handler om en konkret jobb.

La oss si du har lest et intervju med en bedriftsleder som forteller om vekst og nye satsingsområder. Virksomheten er innenfor en bransje eller fagfelt som interesserer deg og virker relevant i forhold til utdanning og erfaring. Ord som «vekst» og «nye satsingsområder» forteller deg at her vil det komme flere jobber.

Målet med samtalen din er å få et møte. Du har svært kort tid på deg til å fange interessen og må forberede deg godt. I denne artikkelen skriver jeg om forberedelsene, eksempler på hvordan du bygger opp samtalen og avslutter den. Husk at målet med samtalen er et møte for å avklare vinn-vinn, ikke et desperat bønn om jobb. Lykke til

Vennlig hilsen Vigdis.

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---

Forberedelser til telefonsamtalen

Les deg opp på virksomhetens hjemmeside slik at du ser for deg hvordan det kan være å jobbe der

Kartlegg kompetansen og erfaringen din. Hvilke 2–3 områder er mest relevant i forhold til vekstområdet du leste om i intervjuet? Dette kalles ofte Unique Selling Point (USP ), fordelene ved å få deg på laget. Er det reell vinn-vinn at dere snakker sammen? Du må være overbevist om at de vil ha stor nytte av din erfaring.

), fordelene ved å få på laget. Er det reell vinn-vinn at dere snakker sammen? Du må være overbevist om at de vil ha stor nytte av din erfaring. Hvor lenge har de holdt på?

Antall ansatte?

Se på verdiene – stemmer de overens med dine? Felles verdigrunnlag er en viktig motivasjonsfaktor.

Se nøye på organisasjonskartet. Hvor i organisasjonen antar du det kan komme jobber som matcher med din kompetanse?

Ring sentralbordet, presenter deg og spør etter vedkommende som ble intervjuet. Ofte blir du satt over, men det kan hende de spør om hva det gjelder. Ikke si at det gjelder mulig jobb, for da kan det hende du ikke får snakke med vedkommende. Blir du spurt, si du har innspill til hen i forhold til intervjuet.

Telefonsamtalen

Det lønner seg å stå med cirka en halvmeter meter mellom føttene når du tar telefonsamtaler som betyr mye. Du puster bedre og har mer kontroll på stemmen. Her kommer forslag til ringemanus. Velg den innledningen som passer situasjonen din. Fyll ut som det passer.

Alternative innledninger:

– Hei, mitt navn er … Jeg ringer vedrørende artikkelen …. Ser at …

– Jeg ringer vedrørende det jeg leser på hjemmesidene deres … vekst … satser nå på ….

– Jeg ringer i forbindelse med en annonse dere har ute, stillingen som xx er ikke aktuell for meg, men ser at dere skal satse på …. Da regner jeg med at dere trenger – trekk fram tre ting du kan bidra med i bedriften her.

– Jeg har fulgt med på dere lenge og leser i avisen at …

– Jeg har hørt så mye bra om dere av min venn NN som jobber på X-avdelingen …. Kjenner du han?

– For en stund tilbake rekrutterte du en person til stillingen som …. så jeg regner med at du er den som har best oversikt over …. avdelingen?

– Er det du som er ansvarlig for dette området?

– Er du riktig person å snakke med dette om?

– Hvem hos dere bør jeg snakke med?

Det går også an å gå rett på:

– Jeg ringer rett og slett fordi jeg har lyst til å jobbe for dere!

Men følg umiddelbart opp med hvorfor – prøv tre grunner til at du kan gjøre en god jobb.

Kort om hvorfor DEG:

– Ettersom jeg har jobbet mye med / kan mye om /.

.. dette området og gjennomfører en prosjektlederutdanning hos … … nå …

… mange års erfaring fra laboratorium etter at jeg tok master på NTNU

… er jeg sikker på at jeg kan bidra positivt hos dere.

– Passer det å møtes nærmere for å snakke om dette … f.eks. tirsdag kl. 10.00 eller onsdag kl. 13.00 y?

– Kan jeg komme innom deg med en morgenkaffe og presentere meg selv … x eller y?

– Kan vi ta et uforpliktende møte for å se på et mulig samarbeid … x eller y?

(Kom med 2 alternative tidspunkt, det øker sjansen for at du får en dato som passer hem i stedet for « … er så travelt for tiden» eller «nei»)

Når de vil vite mer:

– Det gjelder hva jeg kan bidra med i den nye fasen, som vi kan snakke mer om på et kort møte – hva passer best, x eller y?

– Det var blant annet dette jeg tenkte vi kunne prate om når jeg kommer innom deg. Passer det … x eller y?

– Jeg vil ikke ta for mye av tiden din nå, jeg kan fortelle mer når vi møtes. Passer det … x eller

Når du har fått avtalen:

– Flott, da kommer jeg til deg onsdag den X/X kl. 10.

– Jeg sender deg min CV så du vet litt mer om meg. Hva er din mailadresse?

– Takk, da gleder jeg meg til å møte deg. Ha en fin dag videre!

Dersom du får innvendinger:

– Det passer dårlig nå

– Det forstår jeg. Når passer det bedre, neste uke eller uken deretter?

– Jeg har ikke tid:

– Det er greit, så derfor foreslår jeg et kort møte – hva passer best: i begynnelsen eller slutten av uken?

– Vi må først bli ferdige med flyttingen vi er midt oppe i.

– Ja vel, når forventer du at det blir?

– Svar: Uke 9.

– Ok, da tar jeg kontakt i uke 9.

– Kan du si litt mer om hva det dreier seg om?

– Som sagt er det hva jeg kan bidra med i den nye fasen, som vi kan snakke mer om på et kort møte – hva passer best: x eller y?

Hvis de sier nei til møte om jobb:

– Hvem vil du anbefale meg å ta kontakt med? Kjenner du til noen andre avdelinger/firmaer/bransjer som ser etter noen med min kompetanse nå?

Hvis nei til jobb, ja eller nei til tips om kontakt:

– Kan jeg få sende over CV-en min så du har den dersom noe endrer seg? Hva er adressen din? Takk, da får du en mail av meg straks. Ha en fin dag videre!

Din sterkeste kanal

Å ta «kalde telefoner» er kanskje din sterkeste kanal! For det første: det er svært få som ringer så konkurransen er ikke stor. Dersom du gjør de samme grundige forberedelsene før samtalen som før du sender en tilpasset søknad og CV, er sjansen stor for at du får et møte. Hører du om en virksomhet som er i vekst eller får tips om en ledig jobb, ikke vent til du ser en utlysning. Prøv heller å være i forkant. For dersom du i første setning evner å trekke fram et par grunner til at nettopp du kan gjøre en god jobb. For ansettelsesprosesser er tidkrevende. Finner man en dyktig person med relevant kompetanse før stillingsutlysning, er det reelt en vinn-vinn-situasjon. En person som ringer, viser initiativ. Alle arbeidsgivere elsker folk med initiativ.

De sparer tid, du slipper konkurranse. Ring