Kjell Nordstrøm: – I år føler jeg meg finsk og fransk!

Spillselskapene har sagt sitt: det er mer enn 50 prosent sjanse for at svenske Loreen vinner Eurovision-finalen i kveld, ifølge NTB. I i så fall blir det den karismatiske artistens andre seier. Men, hva syns folket nå, bare timer før finalen? Vi spurte et knippe Eurovision-entusiaster.

Todelt motefolk

Både KK-redaktør Ingeborg Heldal og stylist og motedesigner Tina Haagensen har franske La Zarra som storfavoritt. Fotograf og stylist Sandra Jenssen har til og med laget en hommage til den franske artisten i sosiale medier.

– Jeg elsker det franske bidraget. Jeg tror kanskje ikke hun vinner, men hun er min klare favoritt, sier Ingeborg Heldal.

Eurovison Song Contest 2023 Frankrikes Eurovison-deltaker La Zarra med sangen "Évidemment" under den første prøven, dagen før lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool. (Heiko Junge/NTB)

Hennes kjærlighet til Eurovision er ingen hemmelighet og senest i fjor gjestet hun Dagsavisens podkast Ille til mote for å snakke om stilen i musikkonkurransen. I år tror hun det er ett av våre naboland som kommer til å gå av med seieren.

– Ja, jeg tror det blir enten Sverige eller Finland som vinner, sier Heldal til Dagsavisen.

[ Eurovision Song Contest viser hvor intrikat sammenvevd musikk, kultur og politikk kan være. ]

Kler seg opp

Designer og modell Tina Haagensen kler seg gjerne opp til den internasjonale finalen, for da blir det fest foran tvskjermen hjemme i stua. Og i år er favoritten todelt.

– Ja, det er en delt favoritt hos meg, sier Haagensen

– Det må bli Frankrike eller Finland. Men jeg klarer ikke velge.

Ærlig entusiasme

Den samlede oversikten til Eurovisionworld viser at selskapene gir Loreen en vinnersjanse på 53 prosent. Denne har økt markant gjennom uka med forberedelser og semifinaler i Eurovision-byen Liverpool. Setter du 100 kroner på at Sverige vinner i år, vil du få mellom 140 og 150 igjen hevder spillselskapene. Brita Møystad Engseth er ikke i tvil om hvem hun tror kommer til å stikke av med seieren i Liverpool i kveld.

Sverige vinner! — Brita Møystad Engseth, journalist

– Sverige vinner! sier Brita Møystad Engseth.

– Og hvem er din favoritt?

– Sverige!

Eurovison Song Contest 2023 Sveriges Eurovison-deltaker Loreen med sangen «Tattoo» er storfavoritten mange heier på foran finalen i Eurovision Song Contest i Liverpool. (Heiko Junge/NTB)

– Hva er det med Loreen som så mange faller for tror du, bortsett fra et det er en fin sang?

– Det virker som om hun ville være like glad om hun spilte for tre mennesker på en trist pub på danskebåten som for en stappfull giga-arena bare hun får opptrådt, liksom. Det er noe ærlig over det.

Finland på topp

Finland stiller med rapperen Käärijä. Låten og framføringen har fått stor oppmerksomhet både før og etter at artistene satte i gang med prøver. Käärijä har ligget som antatt nummer to siden mars. Vinnersjansen beregnes nå ifølge spillselskane til å ligge på 22 prosent. Designer Kjell Nordstrøm er en av de som virkelig heier på det finske bidraget.

Britain Eurovision Song Contest Dress Rehearsal Underdog og favoritt: Kaarija under generalprøven på Eurovision Song Contest i Liverpool. (Martin Meissner/AP)

– Jeg heier veldig på Finland, Belgia og Frankrike. Men jeg tror Sverige vinner, sier Kjell Nordstrøm.

– Den finske låten er bra og Käärijä veldig hot. Men av erfaring så vet jeg at mine favoritter nesten aldri vinner, sier Nordstrøm. Selv om han er svensk men nå norsk statsborger heier han ikke på Sverige eller Norge denne gangen.

Det svenske bidraget er altfor gjennomtenkt og superprodusert så det blir litt usjarmerende og spekulativt. — Kjell Nordstrøm, designer og stylist

– Det svenske bidraget er altfor gjennomtenkt og superprodusert så det blir litt usjarmerende og spekulativt. Og sorry, selv om jeg er blitt norsk statsborger så føler jeg meg ikke forpliktet til å heie på Norge. I år føler jeg meg finsk og fransk!

– Også den belgiske diskolåten med han middelaldrende homoen og vogueing i bakgrunnen er veldig fengende, den minner meg om min ungdom og det glade 70- og 80-tallet på Studio 54, sier Kjell Nordstrøm.

Britain Eurovision Song Contest Dress Rehearsal Låta til Gustaph fra Belgia gir Kjell Nordstrøm glade minner fra det glade sytti- og åttitallet på homseklubber i New York. (Martin Meissner/AP)





[ Vi trenger en Eurovision-finale i Norge like lite som vi trenger et nytt vinter-OL. ]