Ikea ga hovedverneombud sparken. Nå saksøker han møbelgiganten

Det hele startet for to år siden.

Først fikk han avskjed fra vervet som hovedverneombud i Ikea Norge. Året etter fratok møbelkjeden han vervet som hovedverneombud ved et av varehusene.

Så fikk han sparken fra stillingen i kjøkkenavdelingen ved det samme varehuset.

Nå vil han ha jobben tilbake. LO-advokatene, som representerer vedkommende, krever erstatning og oppreisning «etter rettens skjønn». De har altså ikke tallfestet kravet.

Det skal Oslo tingrett avgjøre i en rettssak som starter mandag 15. mai og som varer i tre uker.

34 personer skal vitne i rettssaken.

LO: I strid med ytringsfriheten

Hvorfor fikk han sparken? Her kan du lese en tidligere sak. Nå forelegger ytterligere opplysninger.

Ikea mener at saksøkeren i lengre tid har opptrådt på en ødeleggende måte overfor Ikea.

Arbeidsgiveren hevder også at han har skadet det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Ikea mottok tolv varsler fra kolleger og ledere om saksøkers negative atferd, ifølge sluttinnlegget til advokat Nicolay Skarning som representerer Ikea.

Innleggene er siste ord før rettssaken starter.

Avskjeden fra vervene og stillingen er ugyldig, mener LO-advokatene Katrine Hellum-Lilleengen og Katrine Rygh Monsen. De forsvarer den Ikea-ansatte som er medlem av LO-forbundet Handel og Kontor (HK).

Ikea har ikke «kompetanse eller myndighet til å avsette sentralt eller lokalt hovedverneombud», skriver LO-advokatene i sitt sluttinnlegg.

«Formålet med verneombudene er at de skal ytre seg for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet» også når det er ubekvemt for ledelsen, skriver de videre i sluttinnlegget.

LO-advokatene mener at dersom et verneombud ikke kan snakke fritt og blir kneblet av ledelsen, så utfører han ikke sitt verv i tråd med arbeidsmiljøloven.

«Ved å kvitte seg med (saksøkers navn, red.anm.) har de kneblet en kritisk stemme i bedriften. Dette er også i strid med ytringsfriheten», hevder Hellum-Lilleengen og Rygh Monsen.

Vedkommende har vært hovedverneombud i mange år og har mye kompetanse om arbeidsmiljøet og helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen, opplyser LO-advokatene.

Når det kommer til varslene, hevder LO-advokatene at flere av dem ligner på vanlig uoverensstemmelser som skjer på enhver arbeidsplass og at «de er i sin helhet basert på rykter eller baksnakking og vil ikke kunne gi grunnlag for advarsel.»

Uenighet om fravær

Ikke nok med at HK-medlemmet ble fratatt sine verv. Ikea ga han også sparken.

Årsaken er at arbeidsgiveren mener at han ikke gjorde arbeidsoppgavene sine og at han hadde et for høyt fravær fra jobben sin i kjøkkenavdelingen ved et av varehusene uten at han ga beskjed til arbeidsgiver. Ikea ga medarbeideren flere varsler, ifølge Nicolay Skarnings i sluttinnlegget.

«Ulegitimert fravær representerer et brudd på arbeidsavtalen», skriver advokaten i sluttinnlegget.

LO-advokatene mener at oppsigelsen er ugyldig og argumenterer med at fraværet skyldes utøvelsen av vervene som hovedverneombud og tillitsvalgt i Ikea, ifølge deres sluttinnlegg.

Advokatene i LO vil ikke gå ut med navnet til saksøkeren eller hvilket varehus han jobbet ved.

Vedkommende ønsker heller ikke å bli intervjuet av HK-Nytt.

