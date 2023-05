Strømselskap fjerner 100 stillinger – mens eierne får 1,8 milliarder i utbytte

– En tung melding å få, sier konserntillitsvalgt i Eviny, Therese Brekke Lekven.

Eviny er et av Norges største kraftkonsern og eies i dag av 20 eiere, hvorav 17 er vestlandskommuner med Bergen kommune som største aksjonær.

I april kom meldingen om at konsernet betaler ut et rekordutbytte på 1,8 milliarder kroner til eierne sine, etter fjorårets rekordresultat.

Det er omtrent tre ganger så mye som det som har vært snittet av det årlige utbyttet de ti siste årene. Det var særlig de høye strømprisene på slutten av fjoråret som ga overskuddet.

Skaper mye usikkerhet

Eviny er også en stor arbeidsplass. Som nå skal bli litt mindre.

I mars varslet konsernet at de skulle kutte 250 millioner kroner i stab og støttefunksjoner for å effektivisere driften.

60 prosent av dette er rene kostnadsreduksjoner, men nå er det klart at kuttene også betyr et betydelig kutt i antall stillinger.

Mandag ble de ansatte orientert om at 100 stillinger må bort fram mot sommeren gjennom allmøter.

Det reagerer de tillitsvalgte på.

– Dette har selvfølgelig skapt mye usikkerhet blant de ansatte. Derfor har det vært veldig viktig for oss som tillitsvalgte å følge prosessen tett, og jobbe for å sikre de ansattes arbeidsmiljø, rettigheter og arbeidsbestemmelser, forteller Therese Brekke Lekven, som er konserntillitsvalgt.

Frivillige sluttpakker

Det er ikke klart hvilke stillinger som må bort. I dag er det 270 ansatte innenfor stab og støttefunksjoner.

I et intervju med nettstedet Europower, sier konsernsjef Ragnhild Fresvik at selskapet vil kjøre en rask og ryddig prosess fram mot sommeren. Og at de vil ende opp med en høy grad av frivillige sluttpakker.

Sluttpakkene er fremforhandlet i god dialog med tillitsvalgte, sier Fresvik i intervjuet.

– Blir ikke mer effektivt

– Prosessen med bedriften har så langt vært god, men vi frykter at måten kuttene gjøres på vil føre til et oppbemanningsbehov allerede på kort sikt. Selskapet blir jo ikke mer effektivt av å kutte ned på de som står for verdiskapningen – nemlig de ansatte, sier Therese Brekke Lekven.

– Har et ekstra ansvar

Eviny er et offentlig eid selskap og overskuddet går i hovedsak tilbake til eierkommunene. Det mener Lekven legger et ekstra ansvar på selskapet.

– Det er nettopp det offentlige eierskapet som gjør at selskapet bør kjenne på et ekstra ansvar for at denne prosessen gjøres på en skikkelig måte. Derfor forventer vi at konsulent- og innleiebruken blir kraftig redusert, sier Lekven.

