Alf tilbyr 17. mai-klær for noen tiere: – Pågangen er stor

INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): Askim frivilligsentral driver gjenbruksbutikk i sentrum. Alf Ragnif er primus motor og ulønnet daglig leder. Sammen med klesansvarlig Eva opplever han stor økning i salg av brukte klær. Begge er samstemte om utviklingen:

– Pågangen er stor. Terskelen for å kjøpe brukte klær lav.

Gleden av å bidra

I gjenbruksbutikken jobber tolv frivillige sammen med Alf Ragnif – alle med felles mål om å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Overskuddet går til eldre, uføre, besøksvenner, aktiviteter i omsorgsboliger, musikkorps og språkopplæring – for å nevne noe.

17. mai er en vond dag for foreldre med dårlig økonomi. — Liza Thorvaldsen, Hjelp oss å hjelpe Østfold

Etter åtte år som frivillig ulønnet butikksjef er det gleden over å bidra som fortsatt driver Alf Ragnif.

– For 250 kroner i måneden kan barnehagene hente det de trenger her hos oss. Ukrainske flyktninger får hjelp til etablering. I dag bistår vi ei som nylig har hatt brann i leiligheten. Hun får ta med seg det hun trenger. Gratis. Jo, det er en god følelse å kunne bidra.

På kvelder og i helger jobber Alf Ragnif og mange frivillige med å klargjøre rimelige klær for salg. Etterspørselen er stor. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Så mange har sårbar økonomi ]

Bunadsko til 50 kroner

I underetasjen er det stativ på stativ med klær. Mange kunder er innom. Klesansvarlig Eva kan skilte med nesten like lang frivillig fartstid som Alf Ragnif.

Tidligere var det en barriere for mange å kjøpe brukte klær – den er borte, sier hun.

– Da jeg startet, kunne jeg enkelt gruppere kundene våre. Nå kommer alle innom, fra alle samfunnslag. Veldig mange ungdommer er opptatt av strikkede plagg. Gjerne håndstrikkede gensere i retromønster.

Med økte levekostnader øker også salget av brukte klær. Mot høytider, og nå nasjonaldagen, har Eva og resten av frivillige i Gjenbruk lange dager. Sekker med leverte klær skal pakkes ut, sorteres og henges ut i butikken.

– Mange har det trangt økonomisk. Jeg forstår at det nesten blir en umulig oppgave å kle opp familien i nye klær på 17. mai. Til en dag hvor presset er at alle skal «skinne». Derfor holder vi lave priser og selger eksempelvis alle dresser til 100 kroner og bukser for 40 kroner. Bunadsko tar vi 50 kroner for, uansett merke, forteller Eva, travelt opptatt med sortere festdrakter, kjoler og pensko.

[ Frykter økt barnefattigdom blant ukrainske flyktninger ]

Stor pågang til Hjelp oss å hjelpe

Liza Thorvaldsen er leder i den frivillige organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Østfold, og bor i Trøgstad. Pågangen av foreldre som ber om hjelp er større enn noen gang, forteller hun til Dagsavisen.

Liza Thorvaldsen leder Hjelp oss å hjelpe Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

– Vi får dessverre mange forespørsler hver dag. Pågangen før årets 17. mai er mye større enn i fjor. Det er mange som ber om hjelp til penklær og pensko til barna sine, sier Liza Thorvaldsen, og legger til:

– Det er faktisk slik at noen familier må prioritere mat på bordet også i neste uke, framfor 17. mai-antrekk til barna. De spør også om lommepenger til barna, slik at de får kjøpt seg is og brus. Vi bidrar med 200 kroner.

Liza Thorvaldsen tror det er mange foreldre som velger bort feiring av nasjonaldagen.

– Det er ikke alle som føler seg komfortabel med å be oss om hjelp. Det er rett og slett for flaut. Mange har jo ikke råd til penklær, is og tivoliturer. 17. mai er en vond dag for foreldre med dårlig økonomi. Det er vondt og ikke kunne gi barna sine det «alle andre» får, avslutter leder av Hjelp oss å hjelpe Østfold.

Gjenbruksbutikken i Indre Østfold holder åpent hele året. – Sommerstengt er ikke aktuelt. Behovet er for stort, sier frivillig butikkleder, Alf Ragnif. Gjenbruksbutikken i Indre Østfold holder åpent hele året. – Sommerstengt er ikke aktuelt. Behovet er for stort, sier frivillig butikkleder, Alf Ragnif. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Dagsavisen mener: AS Norge blir bare rikere – og folk flest har mindre i lommeboka enn før ]

[ Norske pensjonister får 8 prosent høyere pensjon ]