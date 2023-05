Ny lønn for butikkansatte. Se tallene her

32.000 ansatte i varehandel og service har dermed fått ny lønn. Det generelle tillegget er 7,50 kroner.

Resultatet ble i tråd med det man oppnådde etter streiken i NHO-bedriftene i april, noe som betyr en økonomisk ramme på 5,2 prosent.

Resultatet i kroner og øre

LO og Virke ble enige om økt lønn i flere bransjer, blant annet for butikk- og kontoransatte som er omfattet av lands- og kontoroverenskomstene.

Her er resultatene:

Butikk- og lageransatte får 2,50 kroner i et generelt tillegg.

Ansatte på lønnstrinn 1 til 5 får ytterligere kr 5,50 kroner per time. Det blir en samlet økning på 8 kroner.

Ansatte på lønnstrinn 6 får ytterligere 1 kroner per time. Men de fikk 8 kroner fra garantilønnsordningen fra 1. februar. Til sammen blir det 11,50 kroner i lønnsøkning i timen.

Disse lønnsøkningen gjelder også for ansatte omfattet av Bok- og papiravtalen, Forlagsavtalen, Bransjeavtale for bilselgere, Bransjeavtale for informasjonsteknologi og Bransjeavtale for advokatvirksomheter mellom HK og Virke.

[ Dømt for hets mot ansatte i barnevernet: – Denne gangen var kommentarene så utrolig drøye ]

Ny lønn for bensinstasjonsansatte

Alle ansatte på bensinstasjonene får 4 kroner mer i timen.

Ansatte på lønnstrinn 1 til 5 får ytterligere kr 3,50 kroner per time. Det blir en samlet økning på 7,5 kroner.

Ansatte på lønnstrinn 6 får ytterligere 7,5 kroner per time. Til sammen blir det 11,50 kroner i lønnsøkning i timen.

Dette gjelder for ansatte omfattet av Energistasjonsoverenskomsten.

Det generelle tillegget gis fra 21. april 2023.

[ Apinya tjener 349.000 kroner i året: – Skulle ønske jeg hadde råd til å besøke familien mer ]

– Et solid oppgjør

Leder Christopher Beckham i Handel og Kontor er fornøyd med oppgjøret.

– Dette oppgjøret i tråd med resultatet i frontfaget. Vi har klart å heve minstelønnssatsen i alle overenskomstene mellom LO og Virke, sier Beckham.

Han er spesielt fornøyd med at ansatte på bensinstasjonene får minst fire kroner mer i timen.

– De som lever av yrket på lønnstrinn 6 får 11,50 kroner i lønnsøkning. Det er historisk høyt, og det er vi stolt av, sier Beckham.

Det gis et generelt tillegg til alle ansatte omfattet av lederoverenskomsten på 7,50 kroner i timen.

– Det er bra. Resten må de forhandle lokalt. Det er det høyeste tillegget de har fått noensinne og viser at HK også tar lønningene til lederne på alvor, sier Beckham.

[ Circle K-ansatte blir utskjelt, truet og trakassert av kunder ]

LO fornøyd

– Vi fikk gjennomslag for våre viktigste krav – et lønnsoppgjør som gir økt kjøpekraft, og som gir enda mer i lønnstillegg for de lavtlønte, sier nestleder Steinar Krogstad, som har ledet LOs forhandlingsdelegasjon.

Det er lagt opp til at det kan gjennomføres lokale forhandlinger. Virke sier i ei pressemelding at det økonomiske rommet kan variere fra bransje til bransje.

– Det har vært konstruktive forhandlinger og Virke er fornøyd med å komme til en enighet uten konflikt. Vårt mål har vært å overholde rammen fra frontfaget, og det har vi klart, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Virke i pressemeldinga.

[ «Sondre» rømte fra voldelig kjæreste: – Politiet trodde ikke på at jeg var utsatt for vold ]

[ Blinde Thomas Tvedt har suksess i «The Voice», men ingen vil gi ham jobb ]