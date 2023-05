Litthus får 1 million kroner: Jubelen sto i taket

Saken oppdateres

Mandag ble det kjent at Litteraturhuset i Fredrikstad tildeles en million kroner over revidert nasjonalbudsjett. Men allerede søndag kveld kunne ordfører Siri Martinsen overbringe de gode nyhetene til daglig leder Roy Conradi Andersen.

– Jeg trodde nesten hun tulla med meg, sier Andersen, som har drevet intensivt arbeid inn mot departementene og regjeringen det siste året, etter at det ble kjent at de ville miste midler som følge av at Støre-regjeringen fjernet gaveforsterkningsordningen – et grep som fratok Litteraturhuset i Fredrikstad en halv million kroner i midler. Samtidig har utgiftene økt som følge av blant annet økte strøm- og rentekostnader, samt at utleiedriften har fått en knekk på grunn av dyrtid og økt inflasjon.

– Jeg hadde innerst inne trodd at vi ville få tre- eller fire hundre tusen som plaster på såret. Da jeg hørte en million, trodde jeg ikke det var sant. Det er mye penger for oss, og gjør at vi kan fortsette med full kraft med det vi driver med. Hvis dette fortsatt uten tilskudd og høyere utgifter, hadde gått ut over programtilbudet vårt. Det sier seg selv. Men nå kan vi fortsette med full kraft, med det vi synes er viktig.

Slipper å slåss

Gaveforsterkningsordningen ble innført av Solberg- regjeringen i 2014/15, og fungerte slik at hvis en kulturinstitusjon fikk 100 000 i gave, skulle staten matche med 50 prosent. Fordi Litteraturhuset mottar en del gaver fra forskjellige stiftelser, utgjorde dette en betydelig inntekt for dem på rundt 450 tusen kroner.

– Da den nye regjeringen kom, slettet de den ordningen, og de midlene forsvant for oss. Det er midler ikke kan klare å erstatte, hvor skal vi finne dem? Det ble bare borte over natta. Jeg var veldig bekymret dette kom på toppen av alt det andre med post-pandemi og økte priser. Legger man det sammen, betyr det at vi ville slitt med å komme i null i år. Jeg har jobbet hardt opp mot departementene for å si at de ikke bare kan ta vekk en halv million kroner fra driften vår. Og de har lovet oss midler, men det har tatt tid, så jeg jeg tvilte på at det skulle komme noe.

Andersen sier at de fortsatt kommer til å være nøkterne og drive forsiktig.

– Men dette betyr at vi kan puste litt mer med magen igjen. Vi må fortsatt være forsiktig og kjøre stramt, men slipper å slåss med ryggen mot veggen hele tiden, sier Andersen, som mottok en jubel som sto i taket, da han avslørte nyheten for sine øvrige ansatte på Litteraturhuset mandag formiddag.

Også ordføreren er lettet over nyhetene.

– Dette er ekstremt kjærkomment. Litteraturhuset Fredrikstad har hatt et spesielt fokus på leselyst med Bokstart Fredrikstad, og der har de utmerket seg nasjonalt. Lesingen i Norge stuper, og der har Litteraturhuset gjort en kjempeinnsats. Nå kan de slå seg litt på brystet, sier Siri Martinsen.