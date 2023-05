Frykter flere barn kan dele Aksels skjebne

Tidligere har Dagsavisen fortalt om gutten som ikke får hjelp. Aksel (13) var kun sju år da han ble alvorlig syk. Etter den tredje streptokokkinfeksjonen forandret han personlighet over natten, samtidig som han mistet kontroll over sin egen kropp.

I flere år ble han behandlet for PANS/PANDAS, en sjelden autoimmun betennelse på hjernen som rammer barn. Men i 2022 endret Rikshospitalet Aksels diagnose til «utviklingsforstyrrelse», og den medisinske behandlingen som familien og skolen mente hadde god effekt, ble redusert til samtale med psykolog.

Dette er ikke uvanlig praksis for barn som får diagnosen i Norge, mener Caroline Sutton, leder for pasientforeningen Sane Norge.

Symptomene på PANS/PANDAS varierer, men ofte kan det være en blanding av tvangslidelse, spiserestriksjoner eller tics, som dukker opp av intet, og ledsages av andre atferdsendringer og eller endringer av håndskrift.

– De psykiatriske symptomene er ofte dominerende for disse tilstandene, selv om årsaken er somatisk. Pasientene blir derfor henvist til psykiatrien, hvor behandlingen ikke hjelper. Dette fanger ikke psykiatrien opp i dag. Det medfører at mange barn mister muligheten til å leve sine liv slik de kunne ha levd med skole, venner og familie, mener Sutton.

– Han sto opp og ble redd for det meste. Tvangstanker kom. Ufrivillige bevegelser som både var vonde og utmattende. Han klarte ikke lenger å skrive, og begynte å gå rart, forteller moren til Akse.

Redd for mørketall

Mens foreningen anslå at rundt 50 barn i Norge har diagnosen PANS og PANDAS, viser en studie at en av to hundre kan ha diagnosen i USA.

Dette får foreningen til å mistenke at mange norske barn er udiagnostisert.

– Her i Norge ligger vi langt etter og har ingen eller lite oppfølging. Dette medfører at norske barn ender opp med å bli «svingdørspasienter» i spesialisthelsetjenesten. Forskjellen i forekomst skyldes nok mest sannsynlig ikke ulikheter mellom befolkningene, men heller ulikt kunnskapsnivå mellom Norge og andre land, mener Sutton.

Diagnosen ble først en del av det internasjonale diagnoseregisteret i 2020, slik at Norge og 176 andre land anerkjente diagnosen.

I Norge behandles og utredes pasienter lokalt, med rådføring fra PANS/PANDAS-teamet på Rikshospitalet. Etter at NRK lanserte programmet Mitt Monster i 2019, laget Rikshospitalet egne retningslinjer for behandling for denne gruppen med pasienter.

Teamet understreker at dersom en pasient får diagnosen PANS eller PANDAS vurderes behandling med immunmodulerende medisin, altså legemidler som brukes til å modifisere eller endre immunsystemet.

Men de opplyser at medisinsk behandling alltid skal være i følge med behandling ved BUP, dersom pasienten har symptomer på tvangslidelse, opplyser sykehuset.

Caroline Sutton er leder for Sane Norge.

- Behandler ikke nok

Sutton mener Norge har lagt seg på en ganske restriktiv behandlingsstrategi, sammenlignet med landene som har behandlet barn med diagnosen siden1998. Ifølge foreningen opplever pasientgruppen ofte at Rikshospitalet behandler et lite stykke på vei, men at de avslutter den immunmodulerende behandlingen før inflammasjonen i hjernen er tilstrekkelig under kontroll, og overfører til psykiatrien for resterende utfordringer altfor tidlig.

I henhold til internasjonale behandlingsanbefalinger må inflammasjonen i hjernen være under kontroll før kognitiv og terapeutisk behandling vil ha noen effekt.

– Mange av barna Rikshospitalet ønsker å ha over på psykiatriske legemidler, responderer svært godt på immunmodulerende behandling. Likevel ønsker Rikshospitalet å avslutte denne. Det vi ser er at sykehuset sjelden tar med oppnådd behandlingseffekt, slik som rapporter fra fastlege, skole, foreldre, BUP og nevrologiske undersøkelser utført lokalt i sine konklusjoner som skal reflektere begrunnelse for behandlingsvalg.

Sutton erfarer at dette fører til at ressurssterke foreldre i Norge ofte tar med seg barna til utlandet for behandling.

– De erfarer at helsevesenet slår seg til ro med at man ikke alltid blir helt frisk, og må lære seg å leve med symptomene. Man følger protokollene for psykiatriske lidelser uten å stille spørsmål om det kan være andre grunner for symptomene. I tillegg blir pasienter og pårørendes mistanke om underliggende somatisk årsak ikke tatt på alvor, men sees på som mangel på aksept og behandlingsmotarbeidende atferd. Dermed stoppes videre utredning ved spesialisert nevrologisk avdeling.

Overstyrer lokalsykehusene

PANS/PANDAS-teamet av barneleger, psykiatere og psykologer ved Rikshospitalet samarbeider tett med fagpersoner fra Sverige, Danmark og Storbritannia, opplyser sykehuset. Sane mener teamets valg av samarbeidspartnere er problematisk.

– De valgte å samarbeide med de mest konservative miljøene i Europa, slik som Karolinska i Sverige og noen leger i Storbritannia, som gjør at det blir enda vanskeligere for de som faller noe utenfor de strenge kriteriene, som for eksempel en oppstart som er ikke brå, men heller over noe uker, sier hun.

På grunn av manglende kompetanse hos lokalsykehusene blir i effekt Rikshospitalet øverste beslutningsorgan, legger hun til.

Dette erfarte også Aksels familie, som konsulterte Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus. Dermed faller retten om å få en fornyet vurdering av diagnosen bort.

Sykehuset opplyser til Dagsavisen at pasienter som gis diagnosen PANS eller PANDAS skal følges opp av lokale instanser, med PANS-teamet ved Rikshospitalet som rådgivende instans.

Sane Norge mener det er problematisk at Rikshospitalet, som kanskje bare ser pasienten en gang i året eller annethvert år, skal kunne overstyre lokalsykehusene.

– Rikshospitalet er bekymret for overbehandling og bivirkninger av medisiner, men mister samtidig av syne hvor syke pasientene er uten behandling, og de langtrekkende konsekvensene dette har for barnet og familien, sier hun.

PANS/PANDAS-teamet ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, sier retningslinjene teamet følger for diagnostisering og behandling er på bakgrunn av erfaringer fra fagmiljøer i utlandet.

Svarer på kritikken

Hele kritikken fra Sane er lagt frem for PANS/PANDAS-teamet ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

De erkjenner at det er behov for økt kunnskap om diagnosen, og mener ulik vurdering og behandling av PANS/PANDAS i fagmiljøer rundt i verden gir grobunn for økt usikkerhet.

Sane mener Rikshospitalet har for stor makt i behandlingsløpet, mens sykehuset selv sier at vurderingen av hvorvidt en pasient fyller kriteriene for en PANS- eller PANDAS-diagnose bygger på drøftinger med fagpersoner som har fulgt pasienten lokalt.

Ifølge Oslo universitetssykehus holder teamet seg fortløpende oppdatert på aktuelle studier og eventuelt nye publikasjoner innen feltet. Det har ikke tilkommet ny viten som har gitt grunnlag for å endre retningslinjene per i dag, opplyser de.

