Brenna og Vestre valgt: Nå vil de vinne storbyene

– Jeg er opptatt av at vi klarer å holde makta i de største byene. Der bor det flest mennesker. Oslo, Bergen, og Trondheim, å klare å bygge breie allianser der som gjør at Arbeiderpartiet beholder de byene, det er viktig for oss, sier Tonje Brenna.

– Vi tar tilbakemeldingen fra velgerne på alvor. Vi har fatta budskapet, for å si det sånn. Vi skal opp på målingene og det er bare det vi jobber med nå, sier Jan Christian Vestre.

– Det er jo mange hundre valg som skal vinnes, sier Brenna.

Fredag var en historisk dag på Folkets hus på Youngstorget i Oslo. Kunnskapsminister Brenna og næringsminister Vestre ble valgt til Arbeiderpartiets to nye nestledere. Begge to var på Utøya 22. juli 2011. Med dette har «generasjon Utøya» tatt steget helt inn i toppen av norsk politikk og Arbeiderpartiet.

Vestre: Ingen krise

Det skjer i en tid hvor Arbeiderpartiet sliter på kraftig på meningsmålingene. På siste måling, fra TV2, var det bare Oslo og Trondheim blant de store byene som hadde venstresideflertall. Men krise er det ikke, ifølge Vestre.

– Nei, vi ser framover. Vi tar selvfølgelig tilbakemeldingene på alvor. Det skulle bare mangle. Det er ikke velgerne det er noe gærent med. Vi må jobbe bedre, da, sier han.

– Hvordan skal dere vinne valget?

- Vi må jo ha de beste svarene, og vi må gripe de fantastiske mulighetene landet vårt står ovenfor. Det er mye dag-til-dag-politikk om dagen, og det må det være. Men folk forventer at vi skal ha noen positive fortellinger om hva vi skal bygge. Det har vi en plan for.

– Hva med Oslo? Hva skal du gjøre for å vinne Oslo?

- Jeg mener vi har den desidert beste byrådslederen, som har levert veldig mye god politikk. Oslo har blitt varmere, rausere, grønnere. Jeg tror velgerne ser at vi gjorde det vi sa vi skulle gjøre. Og så har vi en offensiv plan for hva vi skal gjøre, sier han.

Må ikke være redde for debatten

Tonje Brenna brukte sin tale på å snakke om at partiet må tåle en skikkelig debatt, også internt.

– De siste månedene har det vært mye politisk debatt i Arbeiderpartiet, jeg mener det er kjempebra. Vi skal ikke være redde for diskusjoner inn mot landsmøter og årsmøter, sier Brenna til Dagsavisen.

Blant de viktigste debattene på landsmøtet har vært strømpriser og nivået på trygdeytelser.

– At de som er mest opptatt av nivå på ytelser, og de som er aller mest opptatt av å holde folk i jobb kommer sammen i arbeidslinja, det er jææævlig bra. Vi må ikke må være redde for debatten. Heller ikke om de som ser oss utenfra snapper den opp mener at her er det uenighet i Ap. Fordi politisk uenighet er bra, sier hun.

Brenna: Arbeiderpartiet er et telt

Hun omtalte i sin landsmøtetale Arbeiderpartiet som et stort telt. På oppfordring fra Dagsavisen utdypet hun metaforen:

– Vi er et stort telt med mye folk i, med mange forskjellige miljøer og meninger. I det teltet finnes det gode løsninger når vi bryter uenigheter mot hverandre. Arbeiderpartiet er på sitt beste når en million nordmenn tenker at de vil jeg stemme på. Og når mange tillitsvalgte kommer sammen med ulik bakgrunn og prøver å tenke på felles løsninger.

– Et telt er stort og romslig. Men det betyr ingen verdens ting før du fyller det med folk, sier Brenna.

– Hva slags telt? Et lite og lett et som du tar på ryggen, eller en diger lavvo?

– Jeg ser for meg et stort messetelt på den gamle måten. Det tommeste teltet du kan se for deg er et messetelt som er tomt for folk, sier hun.

– Et telt er brennbart og lite robust?

– Det spørs. Arbeiderpartiet er gjort av slitesterkt materiale. Vi har stått gjennom stormer og strid tidligere. Og fordelen med telt er at det er forholdsvis oversiktlig. Hvis du ser at det er et tilløp til ulmebrann går det an å håndtere det før det står i lys lue, legger Brenna til.

Brenna er opptatt av Arbeiderpartiets rolle som et bredt folkeparti, som skal finne breie løsninger mange tjener på, og som mange vil nikke til.

– Da må du bryte meninger mot hverandre. Ellers sitter du igjen med løsninger konstruert av et bitte lite miljø som kanskje er bra for de, men som de andre taper på, sier hun.

Fakta om ledelsen i Arbeiderpartiet:

Partileder Jonas Gahr Støre (62):

* statsminister i Norge siden 2021.

* Arbeiderpartiets leder og parlamentariske leder siden 2014.

* stortingsrepresentant for Oslo siden 2009

* ble med i Arbeiderpartiet på 1990-tallet og påtok seg for alvor rene partiverv fra 2001.

Nestleder Tonje Brenna, Akershus (35):

* vokste delvis opp på Holmlia i Oslo, flyttet til Jessheim da hun var tolv år

* kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering

* vararepresentant til Stortinget fra Akershus fra høsten 2021

* generalsekretær i AUF 2010–2012

* overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Nestleder Jan Christian Vestre (36):

* daglig leder i den norske møbelprodusenten Vestre

* næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering

* Politisk rådgiver i Aps stortingsgruppe 2010–2012.

Sentralstyremedlem i AUF 2010–2012.

* overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Partisekretær Kjersti Stenseng (48):

* fra Kvam i Nord-Fron

* partisekretær i Arbeiderpartiet siden 2015

* tidligere statssekretær og politisk rådgiver i Kulturdepartementet.

* 1. vararepresentant til Stortinget fra Oppland, tidligere statssekretær.

* sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2011

