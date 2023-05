Gode økonomiråd for årets utenlandsferie

Den norske krona er svak, og prisene har vokst seg høyere enn før også i andre land.

Kombinasjonen gjør at sommerens utenlandsferie kan bli mye dyrere enn nordmenn har vært vant til. Også land vi tidligere regnet som ekstra billige fordi de ligger utenfor eurosonen, har blitt dyrere.

Én måte å unngå prissjokk i Syden eller på storbyferie, er selvsagt å bli hjemme i Norge.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrands viktigste ferieråd: Lag budsjett! (Karoline Næss/Storebrand)

– Blir man hjemme, får man kanskje brukt om igjen teltet og alt turutstyret mange kjøpte under koronanedstengningen, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

– Ser du ene og alene på økonomien, er dette året for norgesferie. Men ting er dyre i Norge også, så også her gjelder hovedregelen om å lage et godt feriebudsjett, sier hun.

Viktigst: feriebudsjett

Forbrukerøkonom Tvetenstrands aller viktigste råd, er med andre ord planlegging:

– I år er det ekstra viktig å sette opp et realistisk feriebudsjett før man reiser ut, og å følge ekstra godt med for å holde dette budsjettet, sier hun til Dagsavisen.

Det vil i praksis bety at man er litt pessimistisk i forkant, heller enn å få smellen i etterkant.

– Vi har vært vant til å bruke ti-gangen på euroen, altså å bare legge på en null på prisen. Men akkurat nå står euroen i nesten tolv kroner. Så gang heller med tretten kroner, så er du trygg. Det er vanskeligere matte, men bruk kalkulator! sier Tvetenstrand.

– Tenk på høsten

Poenget er å slippe å gå på en alvorlig smell utpå høsten, fordi man brukte for mye penger om sommeren.

– Høsten blir tung om man skraper helt tomt om sommeren. Er det verdt å måtte jobbe et helt år for å betale ned en ferie du allerede har vært på? spør Tvetenstrand, som også er kjent fra TV-programmet «Luksusfellen».

– Tenk over hvordan boliglånsrentene til bankene kommer til å påvirke økonomien din framover. Boliglånsrenta vil mest sannsynlig ligge på fem-seks prosent til høsten. Sørg for å ha en bufferkonto, og ikke dra kredittkortet for å betale for ferien, sier hun.

Ifølge en undersøkelse Storebrand fikk gjennomført i april, vil over halvparten av oss måtte tilpasse ferieplanene våre i år. Mange velger en billigere ferieform, prioriterer hardere på hva ferien skal inneholde, eller kniper inn på annet forbruk for å finansiere ferien. En av ti svarer at de må endre planene helt.

Råd: Alltid lokal valuta!

For alle som uansett skal og vil til utlandet, har Cecilie Tvetenstrand følgende gode råd:

Betal alltid i lokal valuta, aldri i norske kroner, om for eksempel betalingsterminalen i butikken tilbyr begge. Velger du norske kroner, legges det på et ekstra gebyr.

Spør lokalbefolkningen om gode tips til billigere restauranter og ting å gjøre. Unngå turistfellene like ved byens best berømte severdighet. Det er uansett sjelden der du finner den beste maten.

Be om taxfreerefusjon når du handler, og få momsen igjen på flyplassen når du drar hjem.

Er man fleksibel på tid og sted, lønner det seg å kjøpe restplasser like før avgang.

Betale ved bestilling eller ved utsjekk?

Om det lønner seg å betale for hotell og opplevelser i utlandet nå, eller vente til man er framme med å betale, er umulig å vite, forklarer økonomen:

– Jeg kan dessverre ikke spå hvordan kronekursen vil utvikle seg på kort sikt, altså fram mot og gjennom sommeren. Det kan ingen. Så å vite om det lønner seg å betale for ting nå eller senere, er dessverre umulig. Samme med flybilletter. Man kan gamble på at de blir billigere. Men vi ser jo at mye blir utsolgt, og når det er få seter igjen, stiger prisene tilsvarende, sier Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

Det er den sydendraumen me ber på... men den kan dessverre bli dyr. (Halvard Alvik/NTB)