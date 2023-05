Sheeran var anklaget for å ha plagiert Marvin Gaye-klassikeren «Let’s Get It On».

Men en domstol i New York konkluderte torsdag med at det ikke var tilfelle.

Det er etterkommere av Ed Townsend, som skrev låten sammen med Marvin Gaye i 1973, som saksøkte både Sheeran og plateselskapet Warner Music Group.

De mente Sheeran hadde plagiert akkorder og rytmer fra 70-tallshiten i sin egen låt «Thinking Out Loud».