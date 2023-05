Oliver Stone: – Putin er en stor leder for landet sitt

I 2017 regisserte Oliver Stone den omdiskuterte dokumentarserien «The Putin Interviews», som av kritikere blant annet ble karakterisert som «et høyst uansvarlig kjærlighetsbrev» til Russlands president Vladimir Putin.

Den gangen ble han sitert i The Guardian på at «det russiske folket aldri hadde hatt det bedre» og at amerikanernes kritikk mot Putin var urettferdig.

– En stor leder

Seks år senere har The Guardian gjort nok et intervju med Stone i anledning hans nyeste prosjekt, dokumentaren «Nuclear Now». Som navnet tilsier, handler dokumentaren om fordelene med kjernekraft i kampen mot klimakrisen.

Tilsynelatende har ikke hans synspunkt på den russiske presidenten endret seg, selv etter ett år med krig i Ukraina. På spørsmål om hva han nå tenker om Putin, svarer han først:

– Jeg mener Russland gjør en flott jobb med kjernekraft. Kina er også ledende på det feltet, selv om jeg aldri fikk anledning til å gå nærmere inn på Kina, noe som var synd for filmen, sier Stone, før han tilføyer:

– Men Putin er en stor leder for landet sitt og folket elsker ham.

Liker ikke Biden

I samme intervju går han hardt ut mot USAs president Joe Biden.

– Min favorittpresident var John Kennedy, så om du sammenligner de to irene, vil du se at John Kennedy er en fredselsker. Og Joe Biden er en kald kriger i ordets verste forstand, sier den Oscar-vinnende regissøren.

«Nuclear Now» er basert på boken «A Bright Future» skrevet av Joshua S. Goldstein og svenske Staffan A. Qvist. Nylig ble filmen introdusert på amerikanske kinoer, til gode anmeldelser fra filmkritikerne, men blandet mottakelse fra kjernekraftekspertisen, ifølge CNBC.

– Filmen bruker stråmannsargumentet at folk frykter kjernekraft fordi de forveksler det med atombomber. Men det er ikke ikke problemet med kjernekraft. Det største problemet er kostnadene, ineffektivitet, byggesvakheter, inkompetanse i ledelse og designfeil, sier Gregory Jaczko, tidligere styremedlem i den amerikanske kjernekraftkommisjonen.

Han påpeker også at reaktorene tar lang tid å bygge.

Dokumentarfilmen er nå på amerikanske kinoer. Det er uvisst om den vil bli vist for et norsk publikum.

