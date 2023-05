Erling Kagge i kjendisopprop for Navalnyj: – Bekymret

Over 100 offentlige personer har sluttet seg til oppropet, der de krever at den russiske opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj løslates fra fengsel.

Blant dem er forlegger og forfatter Erling Kagge. Han er eneste nordmann å finne blant navn som forfatter Margaret Atwood, danser Mikhail Baryshnikov og eks-fotballspiller Eric Cantona.

– Dette er en forferdelig sak for Navalnyj, og dessuten en viktig historie for resten av verden. Jeg prøver å støtte alle gode saker, sier Kagge om egen deltakelse.

Skrantende helse

Navalnyj soner en fengselsdom på til sammen 11,5 års fengsel, etter å ha blitt dømt for brudd på meldeplikten, bedrageri og ringeakt for retten. I straffekolonien skal helsen hans ha forverret seg kraftig, med sterke magesmerter og stort vekttap, ifølge Kira Jarmysj, som er talspersonen hans.

– Han spiser ikke noe som helst fordi han er ilagt forbud mot å motta pakker med mat utenfra eller kjøpe mat i fengselsbutikken, og maten som fengselet selv gir ham, forverrer magesmertene hans, sier Jarmysj, ifølge NTB.

Hun sier at hun er redd for Navalnyjs helse. Den frykten deles av de over 100 kjente navnene som har signert oppropet.

– Helsen blir verre og verre, og da er ikke fengsel det rette stedet å være. Alle bør være bekymret for ham. Minst én gang tidligere har Russland forsøkt på å ta livet av ham, sier Kagge til Dagsavisen.

Aleksej Navalnyj ble pågrepet i 2021 da han returnerte til Russland etter et sykehusopphold i Tyskland. (Maxim Shemetov / Reuters / NTB/Reuters)

«Tortur»

I 2020 ble Putin-kritikeren akutt syk under en flytur og innlagt på sykehus. Prøver bekreftet at han hadde nervegiften novitsjok i kroppen. Navalnyj hevder han flere ganger i løpet av årene har blitt forgiftet av russiske agenter. Nå mistenker støttespillerne hans at han igjen er blitt forgiftet i fengsel.

I brevet, som er adressert til president Putin, omtales soningsforholdene som «tortur».

– Aleksej Navalnyj er innsatt i IK-6, en av de verste straffekoloniene i landet ditt. Han blir konsekvent satt i isolat, presset inn i en betongcelle på størrelse med en hundekennel, uten ventilasjon. Besøk og telefonsamtaler er forbudt, og han er fratatt advokatrettigheter. Selv om han har feber, er han pålagt å stå oppreist dagen lang, heter det i brevet.

Samtidig slaktes rettsprosessen der Navalnyj ble dømt, og brevskriverne krever at han løslates.

– Jeg tror ikke dette brevet vil føre til at han blir løslatt, men forhåpentlig vil det ha en effekt. Mange bekker små, sier Kagge.

Han forteller at han ble spurt av en av organisatorene bak listen om å signere, og sa umiddelbart ja. Den norske forleggeren og eventyreren har ingen personlig kjennskap til Navalnyj, men kjenner saken hans fra media.

