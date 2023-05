Pedersen om samtalen med Støre: – Signalet var veldig klart

Selv om Helga Pedersen ikke ble direkte oppfordret å trekke seg som kandidat til partisekretærjobben av Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre, var det slik hun tolket det. Når Dagsavisen spør om hun vil snakke om samtalen med Støre sier hun:

– Ingen kommentar.

Hun henviser til en melding hun har lagt ut på sin egen Facebook-profil der det står:

«Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre på et pressemøte i dag har uttalt seg om samtalen som fant sted mellom oss lørdag kveld vedrørende mitt kandidatur som partisekretær på det forestående landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte. Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes.»

Det var etter en samtale med Støre at Pedersen trakk sitt kandidatur som partisekretær lørdag.

Snakket i dag

Hva samtalen innholdet har vært holdt utenfor offentligheten før Støre lettet på sløret i et pressemøte tirsdag.

– Jeg har ikke bedt henne om å ikke stille til noe. Vi hadde en diskusjon om hva vi ønsker å få ut av landsmøtet, hun konkluderte slik hun gjorde dagen etter, og det er hennes beslutning, sa Støre på en pressekonferanse tirsdag morgen i forkant av Aps landsmøte.

Han sa at det var naturlig for ham å ringe Helga Pedersen da han hørte at hun hadde tenkt å stille som kandidat til partisekretær. Men han avviste at han har bedt henne om å trekke seg eller blandet seg inn i valget hennes.

– Når jeg er partileder i forkant av et landsmøte og det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett å få klarhet i det. Jeg har ikke overfor valgkomiteen lagt føringer. Jeg ga mine meninger, og jeg la ikke fram navn, sa Støre.

– Gjengir greit

Etter at Pedersens Facebook-post ble lagt ut, har blant andre VG forelagt uttalelsen for Støre. Til avisa sier han:

– Jeg synes hun gjengir det ganske greit. Jeg gjorde ikke det. Jeg synes ikke det er riktig å sitere fra en samtale som det, men å få klarhet i om noen stiller. Min hensikt var å skaffe klarhet i om det kom et benkeforslag inn i partiledelsen. Jeg synes ikke det er riktig å sitere fra en samtale som det. Vi har hatt en grundig prosess, sier Ap-lederen.