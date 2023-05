– Folk her i landet ønsker seg ikke et Forskjells-Norge. De vil ikke ha det

Navn: Jørn Eggum

Aktuell med: Leder av Fellesforbundet. Holder 1. mai-tale i Tromsø.

Hva betyr 1. mai for deg?

– Jeg har foreldre som tidlig fikk meg til å forstå at det var viktig å ha en internasjonal kamp- og feiringsdag der vi fikk med oss det som vi har fått til, men ikke minst også det arbeidet som lå foran oss. Og at vi kunne være sammen med andre og kjenne på et godt fellesskap.

Hva blir den viktigste parolen for deg i år?

– Jeg skal holde tale i Tromsø. Der oppe er hovedparolen, som jeg kan stille meg helt og fullt bak, «Fred i Ukraina», at vi skal ivareta alle ukrainske flyktninger og at vi fordømmer angrepskrigen til despoten Putin. Og når det gjelder de mer lokale parolene så er det «Trygghet i fellesskap» når vi ser hvilken verden vi lever i om dagen med dyrtid og fremmedfiendtlige holdninger.

Når du har fått streiken litt på avstand, var det verdt det?

– Streiken var helt nødvendig. I et år der vi går inn med reallønnsnedgang, og det går så det griner i norsk næringsliv, men man ikke vil være med å bidra til å omfordele godene, da var det nødvendig å bruke streikevåpenet. Vi har folk som har slitt gjennom pandemien, vært utestengt fra arbeidslivet og ligger på lønninger som gjør at de ikke kan betale regningene sine. Her måtte vi rett og slett realitetsorientere arbeidsgiversiden. De var jævlig arrogante, for å si det rett ut.

Mekling i industrioverenskomsten Oslo 20220401. Riksmekler Mats Ruland, flankert av leder i Fellesforbundet Jørn Eggum (t.v.) og direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen informerer pressen om resultatet etter meklingen i frontfaget. Meklingene fant sted på Hotel Opera i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Er du fornøyd med utfallet?

– Når det gjelder innholdet i det som ble fremforhandlet så er det så god stemning om dagen, at du aner ikke. Selv de som tjener godt er både rørte og fornøyde over at deres fagforeningskamerater får en real lønnsvekst. Og 10,50 – 11,50 og 13,00 kroner – det har vi vel ikke sett siden syttitallet. Så summa summarum er vi godt fornøyde med streiken, det var stor solidaritet og alle sto bak, og jeg tror nok de undervurderte oss i NHO at vi skulle få sprekker i laget, men det gjorde vi ikke.

Medlemsmassen har økt også?

– Ja, bare i løpet av de siste 9 dagene så har vi fått 2.000 nye medlemmer. Ungdom mellom 18 og 30 år som ikke har hatt erfaring med fagforeningsarbeid tidligere melder seg inn. De kommer i hopetall fordi de ser nødvendigheten av å være organiserte. Folk her i landet ønsker seg ikke et Forskjells-Norge. De vil ikke ha det.

Hvordan vil du analysere at det går så dårlig med Arbeiderpartiet på målingene om dagen?

– Det var jo ekstremt store forventninger til regjeringen om å få ryddet godt opp etter Høyre og Frp. Nå har det latt vente på seg, etter som vi har ramlet inn i den ene krisen etter den andre, som ikke er selvpåført. Blant annet har man måttet ta ansvar for et energimarked som ikke fungerer, og vi har arvet en hel haug med utfordringer fra Erna Solbergs regjering i helsevesenet og fastlegeordningen. I tillegg har det vært en del personbråk internt i partiet. Derfor ser jeg fram til landsmøtet, at vi kan få samlet oss om politikk vi ønsker å gjennomføre for vanlige folk, og ikke alle andre «utenomsportslige» saker og at vi kan få valgt en ledelse slik at det kan bli slutt på spekulasjonene.

I Riksrevisjonens gjennomgang av politikere som har sneket til seg for mye goder har de ingen ting å utsette på Hadia Tajik. Men det var jo ditt utspill i VG sammen med Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik om pendlerboligsaken som førte til at Tajik trakk seg som nestleder og statsråd. Angrer du på det utspillet nå?

– Jeg er ikke enig med deg i det premisset. Vi ba ikke Hadia Tajik om å trekke seg, det var noe hun valgte selv. Vi ba om å legge alt på bordet fordi vi var opptatte av å få slutt på spekulasjonene om det var noe feil der. Men det er absolutt ikke riktig at vi ba Hadia om å trekke seg, hun valgte å ta den konsekvensen fordi hun ikke kunne dokumentere. Sånn har vi lest bildet. Vi har aldri hatt noe imot Hadia Tajik som person eller politiker, hun er driftig og dyktig, men det var så mye bråk rundt den saken at vi ønsket å få svar. Når det gjelder det Riksrevisjonen har lagt fram så tyder det på at det enten er snakk om et regelverk som er svært vanskelig å forstå, eller så er det en ukultur på Stortinget.

Er du tilfreds med løsningene på strømkrisa som Ap har lagt på bordet før landsmøtet?

– Nei, det har jeg vært veldig tydelig på at jeg ikke er. På kort sikt har vi nesten fått til det vi vil, men vi kan ikke leve med et strømmarked som ikke regulerer bedre enn det gjør i dag. Jeg sitter selv i komiteen som skal jobbe med disse sakene på landsmøtet, så jeg har ambisjoner på vegne av Fellesforbundets medlemmer og norske arbeidstakere med at vi skal gå lenger enn vi har gjort til nå. Så får vi se om vi får flertall for det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg får en sånn litt utenfor kroppen opplevelse når jeg ser Brann vinne fotballkamper. Og så er jeg glad i å gå på konserter og ta en pils på puben med kompiser.

Eliteserien fotball 2023: Brann - Haugesund Bergen 20230410. Stemning før eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Haugesund på Brann stadion. Foto: Bjornar Morønning / NTB (Bjornar Morønning/NTB)

Hvor ofte er du blitt spurt om du er i slekt med Jan Eggum?

– Ikke så mye nå lenger, men før da vi hadde fasttelefon var det en del oppringinger med spørsmål om trubaduren Eggum kunne spille konserter her og der. Men, om vi ikke er i slekt så har vi tettere historie enn de fleste, vi har bodd på samme sted, gått på samme skole og bodd i samme hus da vi begge flyttet til Oslo. Jeg kjenner han ikke personlig men vi er på nikk når vi møtes.

Hvem kunne du tenkt deg å stå fast i heisen med?

– Det måtte bli min kone, så kunne vi rukket å få se litt mere til hverandre.





