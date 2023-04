Mann tiltalt for vold og trussel: Uenige om abort

Mannen i 30-årene er anklaget for å ha slått sin samboer i ansiktet med knyttet neve i slutten av april i fjor.

2. mai må mannen møte i retten, anklaget for flere hendelser som skal ha skjedd i parets felles hjem i Oslo.

For volden er mannen tiltalt for kroppskrenkelse, som har en strafferamme på inntil ett års fengsel.

I dagene før den angivelige voldshendelsen, skal de to ha hatt en konflikt gående. På et tidspunkt skal mannen ha truet samboeren sin med å drepe henne dersom hun ikke tok abort av deres felles barn, ifølge tiltalen.

Innholdet i trusselen samt omstendighetene gjorde at den var egnet til å framkalle alvorlig frykt hos fornærmede, mener påtalemyndigheten. Også denne anklagen har en strafferamme på inntil ett års fengsel.

Mannen skal også på et tidspunkt ha sparket til en TV, kastet en Iphone i bakken og tråkket på telefonen samt kastet en deodorant slik at gjenstandene, alt tilhørende kvinnen, knuste.

For det er mannen også anklaget for skadeverk, med lik strafferamme som de to andre punktene i tiltalen.

