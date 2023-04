Hadde 12 kilo sprengstoff i et skur: – Eksplosjonsfare med potensielt stor skade

Politiet fant i fjor sommer, i et skur i Trøndelag, nær 12 kilo av sprengstoffet TNT.

Sprengstoffet var lagret sammen med ett kilo miljøpåvirket dynamitt, 138 ikke-elektriske fenghetter og rundt halvannen meter kruttlunte.

– Fare for stor skade

En mann i 60-årene fra Trøndelag er nå tiltalt etter straffelovsparagraf 291, for grov ulovlig befatning med skytevåpen, våpendeler, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver. Overtredelsen, dersom den blir regnet som grov, har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Overtredelsen er grov, mener påtalemyndigheten, statsadvokatene i Trøndelag, som har lagt vekt på omfanget av sprengstoff og at det var lagret på en usikret måte.

«Eksplosiver, fenghetter og kruttlunte var samlagret og utgjorde dermed en detonasjonsmulighet, med et høyt skadepotensial», heter det i tiltalebeslutningen.

På samme tid skal den tiltalte også ha oppbevart 83 tennere sammen med 90 meter svartkruttlunter et sted på Østlandet.

Våpen og vilt

Tingretten skal behandle saken 2. mai, og må da også ta stilling til om samme mann er skyldig i brudd på våpenloven, for å ha vært i besittelse av to hagler, to salongrifler og to jaktrifler, som alle var uregistrerte.

Oppbevaring av en rifle i et garderobeskap, med sluttstykket montert og ammunisjon i magasinbrønnen, er et annet brudd på våpenloven, som påtalemyndigheten anklager mannen for.

I tillegg er han tiltalt for å ha brutt viltloven, da han i fjor skal ha felt en elg med en rifle som det ikke var utført påkrevd skyteprøve med.

