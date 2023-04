Vil ta vaskejobben selv: – Gir en trygghet

– Jeg trives godt med kollegaene på skolen, og er glad jeg får jobbe på samme sted hver dag, sier renholdsleder på Lilleaker skole, Rajeshwaran Subramaniam til Dagsavisen.

Dagsavisen snakker med han i forbindelse med at SV har lagt fram et forslag om at rengjøring skal bli gjort i egenregi av kommunen, og ikke konkurranseutsettes. I dag er valget opp til den enkelte skole, og flere benytter seg av renholdere fra private selskaper.

Subramaniam mener at hvis kommunen overtar kontraktene, vil det være en trygghet for han og andre. Det vil gi både bedre lønn og vilkår, sier han.

– Privat er det slik at de som eier selskapet tjener mest, men de som jobber for selskapet tjener lite, fortsetter Subramaniam.

Han forteller også at etter hans erfaring må de som jobber privat reise til ulike steder på en dag, og at de ikke får betalt for reisetid.

Rajeshwaran Subramaniam har jobbet som renholder i 26 år. (Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Viktig arbeid

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), peker på flere positive sider hvis SVs forslag går gjennom.

– For SV er det viktig at de som jobber i kommunen faktisk er ansatt i kommunen. Ved å ansette renholdere i kommunen kan vi sikre faste, hele stillinger med trygge lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Da gir vi renholderne skikkelig tilhørighet til arbeidsplassen sin, og en trygghet i bunn, fordi de ikke stadig må konkurrere om nye kontrakter.

Ifølge Eidsvoll blir det bedre renhold og et bedre skolemiljø når renholderne kjenner skolen, elevene og resten av de ansatte. Det bekrefter Subramaniam:

– Jeg trives veldig godt i jobben min, det er en grunn til at jeg har blitt her så lenge, sier han.

Renholdslederen har jobbet ved Lilleaker skole i 26 år, og er organisert i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo.

Fagforbundet har om lag 15.000 medlemmer som jobber i renholdssektoren, og er den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Roger Dehlin, leder for Fagforbundet i Oslo, støtter SVs forslag om at kommunen selv skal sikre rengjøringen.

– Dette er viktig og bra politikk, fordi vi vet at renholdere i det offentlige får bedre betalt, har bedre arbeidsvilkår og i større grad tas med i fellesskapet på arbeidsplassen, sier Dehlin.

Roger Dehlin er leder for Fagforbundet Oslo. (Fagforbundet)

Oslo SV’s hovedkrav

I dag har Oslo kommune kontrakter med åtte ulike firmaer som driver renhold. SVs krav er at kontraktene med de private ikke skal fornyes og at renholderne skal bli ansatt i kommunen.

Kontraktene som kommunen har inngått, går ut på ulike tidspunkt. Derfor vil denne eventuelle endringen skje gradvis, forklarer SV.

– Jeg anbefaler de som jobber privat, å søke på jobber utlyst av Oslo kommune, slik at de får fast jobb og fast inntekt, sier Subramaniam.

SV ønsker å begynne med skoler, sykehjem og kontorbygg. I tillegg ønsker de å legge til rette for at renholdere som er ansatt i kommunen, skal ha mulighet til å ta fagbrev eller annen kompetanseheving.

– Renholdere er helt nødvendig for at skoler skal kunne ta imot elever, at sykehjem skal kunne ta trygt vare på de eldre og for at offentlig ansatte skal få gjort jobben sin. Da bør renholderne også være ansatt i kommunen som resten av de ansatte, heter det fra SV.

Sunniva Holmås Eidsvoll og SV vil endre renhold-rutinene i Oslo kommune. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

