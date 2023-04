Freddie Mercurys eiendeler auksjoneres bort

I mer enn 30 år har Freddie Mercurys hjem i London stått urørt som en slags helligdom for den legendariske superstjernen i rockebandet Queen som døde i 1991 i en alder av 45 år. Nå skal innholdet – fra Mercurys blendende scenekostymer og håndskrevne sangtekster til malerier og vakre gjenstander samlet på hans reiser – stilles ut i London, New York, Los Angeles og Hongkong før det skal selges på Southebys auksjon.

Utsøkt rot

Mercurys hjem, som ligger i Garden Lodge i Kensington, var ifølge avisen The Guardian hans tilfluktssted fra hans flamboyante offentlige persona, et sted som venner kunne besøke og bo. Han fylte det med kunstverk, inkludert viktorianske malerier og verk av kunstnere fra det 20. århundre, glassarbeider og japansk kunst og tekstiler.

– Jeg liker å være omgitt av fantastiske ting … utsøkt rot, skrev han selv i biografien «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words».

Britain Freddie Mercury Auction En kopi av St. Edward's Crown, båret av Freddie Mercury i sin siste konsert med Queen i 1986, vises på Sotheby's utstilling i London onsdag 26. april 2023. Prisen anslås til mellom 60 og 80 000 pund. (Kin Cheung /AP)

Kopi av kroningskronen

Rundt 1 500 gjenstander som en gang tilhørte den avdøde britiske rockestjernen Freddie Mercury, legges ut på auksjon, inkludert et aldri tidligere sett håndskrevet tekstutkast til «We Are the Champions», en av bandets mest kjente sanger. Gjenstandene tilbys for salg av Mary Austin, en nær venn av Mercury, som ifølge CNN arvet boet rockestjernens bo.

Mercurys berømte krone er en litt rocka kopi av kronen som britenes kong Charles III vil ha på seg ved kroningen den 6. mai. Både kronen og Mercurys tilhørende røde fløyelskappe med hermelin-fuskepelskant forventes å selges for opptil 80,000 pund. Mercury bar begge deler da han framførte «God Save The Queen» under sin siste turné med Queen i 1986.

Eksklusiv bartekam

I tillegg til kongekronen og kappen samt utkast til sangtekster vil gjenstandene i salget omfatte blant annet et par rosa, stjerneformede briller som ligner på det mørke paret Mercury hadde på seg i musikkvideoen til bandets hit «We Will Rock You» fra 1977; hans lille bartekam fra Tiffany & Co, en av hans gitarer som antas å ha blitt brukt til å skrive og spille inn «Crazy Little Thing Called Love», vesten Mercury hadde på seg i sin siste musikkvideo, «These Are the Days of Our Lives», i 1991; og et Pablo Picasso linosnitt med tittelen «Jacqueline au chateau noir».

Freddie Mercury tilbrakte de siste månedene av sitt liv på Garden Lodge, og døde der 24. november 1991, 24 timer etter at han i en uttalelse bekreftet at han hadde aids og appellerte til fansen om å slutte seg til «kampen mot denne forferdelige sykdommen».

