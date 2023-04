Fra Gloria Steinem til Paris Hilton – Derfor åpnet de opp om aborten

I USA fikk kvinner rett til selvbestemt abort i 1973, etter et avgjørelse i høyesterett kjent som Roe mot Wade. Sommeren 2021 innførte likevel Texas et abortforbud så tidlig i svangerskapet at de fleste kvinner ikke engang er klar over at de er gravide.

Det skapte stor oppstandelse og folk som gikk ut mot de folkevalgte i den republikansk-styrte delstaten. Men det stoppet ikke der – sommeren 2022 lakk dokumenter fra høyesterett om at de ville oppheve Roe mot Wade, og tillatte delstater å forby abort. Flere tok til gatene i protest, men i juni ble den føderale retten til abort fjernet.

Nå er det opp til delstatene selv å bestemme. Etter avgjørelsen har den ene republikansk-styrte delstaten etter den andre vedtatt forbud eller innskrenkinger i gravides rettigheter. Foreløpig sist ut er North Dakota. Denne uka undertegnet den republikanske guvernøren Doug Burgum en lov som forbyr abort i delstaten etter sjette uke, uten unntak for voldtekt eller incest.

Mange amerikanske kjendiser har siden Texas-loven ble innført tatt til orde for selvbestemt abort, og fortalt om egne aborter. Her er 14 av dem:

1. Skuespiller Uma Thurman (52):

Skuespiller Uma Thurman på den røde løperen i 2020. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB.

Den amerikanske skuespilleren kjent fra blant annet klassikerne Pulp Fiction og Kill Bill-filmene, skrev et personlig essay i avisen The Washington Post etter at Texas innførte sin abortlov.

Trebarnsmoren fortalte om aborten hun selv tok i slutten av tenårene, og skrev at hun håpet å dempe den harde kritikken som rammer sårbare kvinner som loven vil ha umiddelbar virkning for. Skuespilleren skriver at hun ble gravid med en eldre mann, og at hun var alene i Europa, helt i starten av sin karriere da hun fant ut at hun var gravid.

– Denne loven er enda et diskriminerende virkemiddel mot de som er økonomisk sårbare, og ofte mot deres partnere. Kvinner og barn fra velstående familier beholder alle valgene i verden, og står overfor liten risiko, skrev hun.

Hun skriver også at valget hun tok om å ta abort som tenåring, var det vanskeligste hun har tatt. Thurman skriver at fordi hun kunne velge å ikke bli gravid som ung, har det gitt henne muligheten til å vokse opp til å bli den moren hun ville og trengte å være.

2. Musiker Halsey (28)

Paris Fashion RTW SS 23 Vivienne Westwood Front Row Ashley Nicolette Frangipane, kjent som Halsey på et motershow i 2022. Foto: Vivanney Le Caer / AP / NTB.

Like etter at Roe mot Wade ble opphevet, skrev den amerikanske popstjernen Ashley Nicolette Frangipane – mest kjent under artistnavnet Halsey, en kronikk i Vogue. Tittelen på kronikken var «Aborten min reddet livet mitt». Den åpner med at Halsey, som bruker pronomenene hun eller de, forteller om den vellykkede fødselen hun hadde i 2021 – som står i strek kontrast til de tre spontanabortene de hadde innen hun fylte 24 år.

Den ene spontanaborten krevde en abort på sykehuset – «Fordi kroppen min ikke kunne avslutte svangerskapet fullstendig selv, og jeg risikerte blodforgiftning uten medisinsk innblanding. Under denne prosedyren gråt jeg. Jeg var redd for meg selv, og jeg var hjelpeløs. Jeg var desperat etter å avslutte graviditeten som truet livet mitt» skriver Halsey.

Artisten skriver også at smerten fra de uønskede graviditetene, sto i sterk kontrast til gleden de følte da hun selv valgte å bli mor.

Halsey skriver at mange har spurt henne om de har endret syn på abort etter at hun fødte sønnen sin.

– Svaret er bestemt nei. Faktisk har jeg aldri følt det sterkere. Min abort reddet livet mitt, og den banet vei for at sønnen min fikk et liv. Alle fortjener retten til å velge når, om, og hvordan de vil oppleve denne farlige og livsforandrende opplevelsen. Jeg bærer min sønn med den ene armen, og kjemper kampen med den andre.

Abort og tilgangen på abort var også et sentralt tema i diktet artisten leste opp da amerikanske kvinner marsjerte i protest i flere byer i forbindelse med metoo-bevegelsen i januar 2018.

3. Hotellarving Paris Hilton (42)

Books - Paris Hilton Paris Hilton på den røde løperen i desember 2022. Foto: Richard Shotwell / AP / NTB

Hotellarvingen Paris Hilton ble kjent for mange på tidlig 2000-tallet som en såkalt It-jente som festet med kjendiser. Sammen med kjendisdatteren Nicole Richie hadde hun et realityprogram i 2003–2007 som het «The Simple Life».

Hilton har fortalt om sin abort tidligere, og utdyper hvorfor i en kronikk publisert i magasinet Times i mars i år. Hun forteller at hun var skrekkslagen da hun oppdaget at hun hadde blitt gravid som 22-åring.

– Å velge å ta abort kan oppleves som en intens og privat smerte som er umulig å forklare. Den eneste grunnen til at jeg snakker om dette er at det er så mange kvinner som opplever dette nå, og de føler seg alene, dømt og forlatt. Jeg vil at de skal vite at de ikke er alene, og de skylder ingen en forklaring, skriver hun.

Hilton skriver at kvinner tar avgjørelsen, selv om det knuser hjertet.

– Kvinner må ha kontroll over egen reproduktive skjebne. Vi trenger å kjenne oss selv, stole på oss selv og vite hva som er rett for oss, og bli sittende i førersetet, skriver hun.

4. Skuespiller Debbie Reynolds (1932–2016)

Debbie Reynolds Skuespiller Debbie Reynold på en photoshoot i New York i 2011. Foto: Richard Drew / AP / NTB

Skuespillerlegenden Debbie Reynolds døde i 2016, 84 år gammel. Hun er kjent fra blant annet filmmusikalen «Singin’ in the rain», en rekke filmer og som moren i TV-serien «Will and Grace». Hun var også mor til skuespilleren Carrie Fisher som var mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene.

Etter at Roe mot Wade ble opphevet, har et klipp fra et TV-intervju med henne og skuespiller Joan Rivers fra 1989 sirkulert på nettet. I intervjuet forteller hun at da hun ble gravid på nytt etter sin førstefødte, fikk hun vite i sjuende måned at barnet var dødt. Dette skjedde før kvinner i USA fikk rett til selvbestemt abort. Reynolds ble bedt om å bære barnet ut svangerskapet. Hun beskriver det som svært vanskelig å være ute blant folk som spurte hvordan det gikk med babyen, eller hva hun hadde tenkt til å kalle den.

– Det var veldig vanskelig å komme over, fordi på denne tiden var ikke abort tillat, selv om du var syk, voldtatt eller bar på et dødt barn, sa hun.

– Det er motbydelig å tenke på at det finnes sånne lover, la hun til.

5. Musiker Stevie Nicks (74)

Music Stevie Nicks Stevie Nicks fra det verdenskjente bandet Fleetwood Mac under en konsert i New York i 2019. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

I et større intervju med avisen The Guardian fra 2020 forteller Stevie Nicks fra det verdenskjente bandet Fleetwood Mac at hun tok en abort i 1979, fem år etter at hun ble med i bandet.

– Hvis jeg ikke hadde hatt den aborten, er jeg ganske sikker på at det ikke hadde vært noe Fleetwood Mac. Det hadde bare ikke gått for meg å få et barn da, vi jobbet så hardt og vi jobbet hele tiden. Det var masse dop, og jeg tok masse dop. Jeg måtte forlatt bandet, sier hun i intervjuet.

Hun forteller at hun reflekterte rundt valget:

– Jeg visste at musikken vi kom til å gi verden kom til å helbrede så mange folk sine hjerter, og gjøre folk lykkelige. Jeg tenkte at vet du hva? Det er veldig viktig. Det er ikke noe annet band i verden med to kvinnelige frontfigurer som synger og skriver låter. Det var mitt oppdrag i verden.

I 2020 døde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg. Daværende president Donald Trump fikk da lov til å nominere høyesterettsdommer, og han ville ha Amy Coney Barrett, som var kritisk til selvbestemt abort.

– Hun kommer til å forby abort og dytte kvinner tilbake i tid til illegale aborter, sa Nicks i intervjuet.

6. Skuespiller Rita Moreno (91)

Rita Moreno under en galla i mars 2023. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Skuespillerlegenden Rita Moreno er blant annet kjent fra West Side Story. Etter opphevelsen av Roe mot Wade i fjor sommer, fortalte hun i intervju med magasinet Varitey om den ulovlige aborten hun tok i tiden før 1973.

Hun var gravid med skuespilleren Marlon Brando, som hun akkurat hadde blitt sammen med på dette tidspunktet. 91-åringen forteller til magasinet at han fant en doktor via noen bekjente, og betalte 500 amerikanske dollar for å utføre aborten. Men etter inngrepet blødde hun store mengder, og fikk vite at aborten ikke var fullført.

– Marlon tok meg til sykehuset, og de fortalte meg at jeg hadde en forstyrret graviditet, sier hun.

– Legen gjorde egentlig ikke noe, han bare fikk meg til å blø. Med andre ord så gjorde han det ikke riktig. Jeg visste det ikke da, men jeg kunne ha dødd. For et kaos, for et forferdelig kaos, sier hun i intervjuet.

7. Rapper Nicki Minaj (40)

Rapper Nicki Minaj på MTV Video Music Awards i 2018. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

I et intervju med magasinet Rollings Stone forteller rapperen at hun ble gravid som tenåring.

– Jeg trodde jeg kom til å dø. Jeg var en tenåring. Det var det vanskeligste jeg noensinne hadde vært igjennom, sier hun.

Ifølge magasinet sier hun at avgjørelsen har hjemsøkt henne resten av livet, men legger til:

– Det ville vært motstridende om jeg sa at jeg ikke støtter at man kan velge å ta abort. Jeg var ikke klar. Jeg hadde ingenting å tilby et barn.

8. Modell Milla Jovovich (47)

France Cannes 2022 amfAR Arrivals Modell og skuespiller Milla Jovovich på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 2022. Foto: Vianney Le Caer / AP / NTB

Da delstaten Florida forsøkte å innføre et forbud mot abort etter svangerskapsuke 6 i 2019, skrev supermodellen og skuespilleren Milla Jovovich et protestinnlegg på Instagram.

– Våre rettigheter som kvinner til å være sikret trygge aborter utført av erfarne leger, står på spill, skrev hun.

Videre fortalte hun om sin egen abort. Det skjedde to år tidligere da hun nødt til å gjennomføre en medisinsk abort da hun var fire måneder på vei, og var alene på filminnspilling i Øst-Europa. Medisinsk abort gjennomføres med piller, og ofte må kvinnen ta den alene hjemme.

– Det var en av de verste opplevelsene jeg noensinne har vært igjennom. Jeg har fortsatt mareritt om det. Jeg var alene og hjelpeløs. Når jeg tenker på det faktum at kvinner kanskje må oppleve aborter i enda verre forhold enn jeg gjorde på grunn av den nye loven, knyter det seg i magen min, skrev hun.

I 2019 ble loven stoppet i høyesterett. 14. april 2023 ble forbudet innført.

9. Skuespiller Jameela Jamil (37)

Jameela Jamil på den røde løperen i 2022. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB

Den britiske skuespilleren Jameela Jamil flyttet til Los Angeles i 2016. Da Florida ville innføre den superstrenge abortloven i 2019, var hun blant kjendisene som reagerte offentlig. Hun har siden flere ganger uttalt seg om retten til selvbestemt abort.

– Jeg tok en abort da jeg var ung, og det er den beste avgjørelsen jeg noensinne har tatt, skrev hun på Twitter ifølge magasinet People.

– Både for meg, og for babyen jeg ikke ville ha, og som jeg ikke var klar for emosjonelt, psykisk eller finansielt. Så mange barn ender opp i fosterhjem. Så mange liv blir ødelagt. Det er veldig ondt, skrev hun med referanse til abortforbudet.

10. Skuespiller Whoopi Goldberg (67)

Skuespiller Whoopi Goldberg på et arrangement i 2017. Foto: Valerie Macon / AFP / NTB

Skuespiller Whoopi Goldberg kjent fra blant annet «The Color Purple», er en av de mange som bidro med sin fortelling i boka «The Choices We Made: Twenty-Five Women and Men Speak Out About Abortion» av Angela Bonavoglia og Gloria Steinem. Der forteller hun at hun som 14-åring fikk panikk da hun ikke fikk mensen. Hun skal ha prøvd alle mulige kjerringråd for å avbryte svangerskapet.

– I det øyeblikket var jeg mer redd for å forklare til noen hva som var galt, enn å gå i parken med en kleshenger, som var det jeg gjorde, skriver hun.

Goldberg er også programleder i talkshowet The View sammen med flere andre kvinner, og har en rekke ganger tatt til orde for selvbestemt abort.

11. Komiker Margaret Cho (54)

komiker Margaret Cho arrives på den røde løperen i mars 2023. Foto: Valerie Macon / AFP / NTB

Komiker og skuespiller Margaret Cho har flere ganger uttalt seg om retten til selvbestemt abort i pressen og i sine standup show. Ifølge magasinet Fortune skal hun ha utdypet dette i et tidligere intervju:

– Jeg har snakket mye om abort og folk friker ut av det. Jeg har ikke engang kommet med politiske uttalelser. Jeg har bare fortalt hva som skjedde! Jeg har tatt aborter og jeg vil snakke om dem.

Ifølge magasinet la hun til at hun ikke bryr seg om andres syn på abort, og at kvinner bør få snakke om opplevelsene sine.

– Hvis menn hadde hatt aborter, så ville det vært diskutert rutinemessig, og det den emosjonelle delen ville vært grundig undersøkt, sa hun.

12. Aktivist Gloria Steinem (89)

Feminist, journalist og forfatter Gloria Steinem da hun talte til det demokratiske partiet i 1972. Foto: AP / NTB

Den politiske aktivisten, feministen, journalisten og forfatteren Gloria Steinem har stått på barrikadene for abortrettigheter i USA siden 1960-tallet.

Da hun selv måtte ta en abort, var hun en skremt amerikansk 22-åring i London, ifølge nyhetsbyrået AP. Aborten var ulovlig, og graviditeten så uønsket at hun faktisk vurderte å kaste seg selv ned en trapp, ifølge nyhetsbyrået.

De kontaktet henne da Roe mot Wade som hun kjempet for, ble satt til side av USAs høyesterett i fjor sommer.

– Når kvinner og menn ikke har rett til å bestemme over sin egen kropp, er det åpenbart ikke noe demokrati, skrev hun i en e-post til dem.

Hun er også kjent for å ha uttalt at «Hvis menn kunne tatt abort, ville det vært et sakrament».

13. Tennisspiller Billie Jean king (79)

Tennislegenden Bilie Jean King vinker til fans under kvinnenes verdensmesterskap i fotball i 2022. Foto: Ira L. Black / AFP / NTB

Den amerikanske tennislegenden Bille Jean King har flere ganger blitt kåret til verdens beste, og er kjent for å ha økt statusen for kvinnetennis verden over. King har tidligere fortalt i et intervju at hun tok en abort som ung før tenniskarrieren hennes tok av.

– Grunnen til at jeg tok abort var fordi jeg ikke var på et godt sted i livet, sa hun i et intervju med Makers.

Hun la vekt på at mye var uklart i livet hennes, og at hun ikke ville bære et barn til verden.

– Hvis du bringer et barn inn i verden, så kommer hun eller han først i mine øyne. Det er det, det er over. Jeg ville ikke at et barn skulle bli født inn i de omstendighetene jeg befant meg i, sa hun.

14. Skuespiller Jermima Kirke (37)

Skuespiller Jemima Kirke under en spesialvisning av TV-serien "Conversations with Friends," i mai 2022. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB (Jordan Strauss/AP)

Girls-skuespilleren fortalte om sin abort da hun deltok i kampanjen «Draw The Line» i regi av et senter for reproduktive rettigheter.

I kampanjevideoen forteller hun at hun gikk på college da hun tok abort.

– I 2007 ble jeg gravid med han jeg var kjæreste med på dette tidspunktet. Jeg var ikke sikker på om jeg ville være knyttet til denne personen resten av mitt liv. Livet mitt var bare ikke lagt til rette for å oppdra et friskt og lykkelig barn. Jeg følte ikke at det var rettferdig, sier hun i intervjuet.

Videre forteller Kirke at hun ble nødt til å tømme kontoen for å betale for aborten, og at opplevelsen fikk henne til å innse viktigheten av å kunne snakke åpent om reproduktiv helse.

– Jeg ser fortsatt skam og forlegenhet rundt det å avslutte en graviditet, bli gravid, og jeg ser det fortsatt. Derfor har jeg alltid vært åpen om det jeg har opplevd, særlig med andre kvinner, sier hun.

