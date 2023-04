– Jeg er overbevist om at den arktiske naturen bærer på mange spennende hemmeligheter

Čuvget er samisk. Det betyr å se lyset, være opplyst. Čuvget er også navnet på et nytt, norsk beautymerke skapt av nordmannen Geir Håvard Kvalheim fra Tromsø. Med klokkertro på arktiske natur, en god porsjon nordnorsk optimisme og et tresifret millionbeløp fra EU i baklomma satser han alt på å erobre ett av verdens tøffeste bransjer, nemlig skjønnhetsbransjen. En bransje som domineres av mange gigantstore navn. Men, hva er det som får en nordmann til å kaste seg inn i en så kompetitiv bransje?

– Jeg har vel alltid har hatt trua på at det er mulig å skape noe som er litt annerledes. Kombiner det med litt galskap og en dose herlig naivitet så har du meg. For jeg ante egentlig ikke helt hva jeg gikk til da vi startet dette, sier Geir Håvard Kvalheim til Dagsavisen.

Bestefars avsløring

Planen var egentlig ikke å drive med hudpleieprodukter. Kvalheim har markedsføringsbakgrunn, og det var ved en ren tilfeldighet da han for noen år siden kom over et forskningsprosjekt på antioksidanter ved Universitetet i Trondheim. Men, han har alltid vært glad i den nordnorske naturen, og fascinert av klimaet med lange mørke vintre, nordlyset og lange sommernetter med midnattssol.

– Når vegetasjonen kunne trives i et så tøft klima var jeg overbevist om at den arktiske naturen bar på noen hemmeligheter som kunne benyttes i hudpleie, sier Geir Håvard Kvalheim, og satt i gang ny forskning som gikk tilbake til samisk naturmedisin og folklore. Det var også da han fant ut om sine egne røtter.

Geir Håvard Kvalheim som liten, iført det som var trendy på den tiden: samiske vinterplagg. (Privat)

– Jeg visste faktisk ikke om det før jeg begynte med dette prosjektet og vi satt i gang forskning på arktisk sopp, sier Kvalheim.

– Men i og med at jeg kommer fra Nord-Norge, og begge foreldrene mine er fra Nord-Norge, så har jeg også tenkt at jeg kunne ha samiske røtter. Men da jeg spurte moderen om det, ante hun ikke.

Men, bestefaren, han visste.

– Jeg var mye sammen med bestefar i oppveksten, men han nevnte aldri noe om røttene sine. Først på 85-årsdagen hans bare liksom glapp ut, da han plutselig sa at han var fem år før han lærte å snakke norsk, forteller Kvalheim.

– Alle fikk hakeslipp. Dette hadde han aldri villet snakke om fordi det tidligere var skambelagt, og ingen visste noen ting, sier Kvalheim, og legger til at nettopp derfor betyr det å jobbe med Čuvget noe ekstra.

– Det er liksom ikke bare et produkt eller merkenavn, men en arv. Og en historie som er viktig å føre videre.

Geir Håvard sammen med bestefaren som han hadde et tett forhold til. Men først på 85-dagen åpnet bestefaren opp om sine samiske røtter. (Privat)

Opptur og nedtur

Etter lang overveielse bestemte han seg for å teste ut forskningsresultatene i hudpleieprodukter. Et merke ved navn Skin Science ble født.

– I starten fikk jeg laget produktet opp i hvite tuber. Så da satt jeg på kveldstid på en hybel og klistret etiketter på tubene, og tok så bilen, og kjørte land og strand rundt til hudpleieklinikker i hele landet, minner Kvalheim.

Med Skin Science gjorde han internasjonal suksess og oppnådde til og med innpass hos selveste Harvey Nichols i London. Men London-eventyret ble kostbart. Til tross for massiv oppmerksomhet fra britisk presse og produkter som solgte godt, var de plassert blant velrenommerte merker som LaPraire, Chanel og Sisley, måtte ha egen stab og aktiviteter som kostet flesk. Firmaet blødde penger.

Til slutt var det tomt i kassa, og heller ikke muligheter til å få nye investorer. Så da endte det med at Kvalheim, som en mindre aksjonær kjøpte rettighetene i selskapet og fortsatte å bygge. Med lærdommen fra forskningen og hva det koster å lansere et merke internasjonalt var det bare å reie hjem, og starte på nytt. Og i 2017 (sjekk) så merket Čuvget dagens lys.

Millionstøtte fra EU

Ett av de viktigste ingrediensene i Čuvget-produktene er en sopp ved navn chaga. Chaga, på folkemunne kjent som «skogens diamant» har vært brukt i samisk naturmedisin for å styrke immunforsvaret. Oppdagelsen av chagaen ble starten på omfattende forskning for Kvalheim som sammen med sitt nye selskap satt opp et eget laboratorium i forskningsparken i Tromsø, med tre forskere som jobbet på full tid, i tillegg til at de samarbeidet med folk fra universitetet på ulike prosjekter – et forskningsmiljøet som er verdensledende innen marinbioteknologi, ifølge Kvalheim.

– Slik jobbet vi fram til 2015–2016. Da hadde vi identifisert at shagaen viste seg å ha veldig gode effekter.

– Forskning er en øvelse i å takle nederlag, sier Geir Håvard Kvalheim (t.v). (Privat)

De startet også et samarbeid med forskere fra en statlig forskningsinstitusjon i Finland om å utvinne stamcelleekstrakt fra tyttebær.

– En dag sa finnene at de hadde lyst til å dra i gang et stort EU-prosjekt der de skulle samle 17 forskning- og utviklingsinstitusjoner rundt omkring i Europa for å utvikle 10 nye innovasjoner innenfor hudpleieingredienser. De spurte om jeg hadde lyst til å være med på det prosjektet og jeg syntes det hørtes veldig spennende ut, så jeg takket ja. Sammen med de andre 16 forskningsselskapene søkte vi om midler og fikk, som første prosjekt noensinne, midler fra EU til å forske på nettopp å utvikle hudpleieingredienser basert på europeiske plantearter. Nesten 100 millioner norske kroner fikk vi. Så nå jobber vi i partnerskap med ledende miljøer i hele Europa.

Internasjonal suksess

I USA har amerikanerne har for alvor oppdaget Čuvget, det amerikanske markedet er foreløpig deres største. I Norge selges produktene i en lang rekke hudpleiesalonger, men, når står også resten av Europa for tur. Kvalheim innrømmer at det er en lang og krevende prosess.

– Å drive på med denne type forskning er jo nærmest grunnforskning, og det er en ekstrem risiko. En ekstremsport som koster vanvittig mye penger, og tar tid. I mange tilfeller har jeg vel også sagt at det å drive på med denne type forskning er en slags øvelse i å lære seg å takle nederlag, sier Geir Håvard Kvalheim.

– Plutselig står du der og stanger hodet veggen i fem år. Men jeg hadde bestemt meg at dette skulle jeg få til. Virkelig. Og har du først begynt så må du bare stå i det, det finnes ikke noe alternativ. Men, så er det jo også litt sånn at hadde det vært enkelt, så kunne alle ha gjort det.

I tillegg til Norge har særlig amerikanerne vist stor interesse for Čuvget. Så stor interesse at det amerikanske markedet for øyeblikket er deres største.

– Jeg tror det er fordi vi skiller oss ut. Amerikanerne er vant til å høre om franske, japanske, koreanske og amerikanske merker, til dels også tyske og sveitsiske. Men aldri noe fra Norge.

Kvalheim (t.v) har fått 100 millioner i forskningsmidler fra EU for å forske på hudpleieingredienser. (Privat)

Å våge seg ut og konkurrere mot de store hudpleiegigantene er ikke for pyser. Det er nærmest umulig å konkurrere med selskaper med millionbudsjetter og velkjente merkevarer.

– Jeg tenkte at skal man ta sin egen vei, så må det være ekte. Det må være noe som betyr noe mer for meg, noe autentisk. Men, så må vi også kunne dokumentere at produktene funker, at de ikke bare er like gode, men bedre enn de andre merkene slik at vi kan treffe denne ekstremt kompetitive industrien med noe nytt. For produktene er jo selvfølgelig viktigst, at de holder det vi lover, sier Geir Håvard Kvalheim.

Nå er målet å lansere bredt også i resten av Europa, aller helst joike produktene inn i folks hukommelse.

– Jeg har en gang drømt at introduksjonen til Čuvget skal være en helt rå joik, så vi får se. Det er bare å jobbe på.

