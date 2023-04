Skjæran ut av Ap-ledelsen: – Nå kan det se ut som at kabalen er lagt

På landsmøtet i starten av mai skal Ap velge ny ledelse. Fredag trakk Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sitt kandidatur til ledelsen. Da faller det meste på plass for Dagsavisens politiske kommentator Lars West Johnsen.

– Ja, nå tegner det seg et ganske tydelig bilde. Nå er det mer enn 50 prosent sjanse for at Helga Pedersen ender opp som ny partisekretær.

West Johnsen mener Bjørnar Skjæran kommer ting i forkjøpet ved å trekke seg.

– Nå kan det se ut som kabalen er lagt. Da får man en stor ommøblering av partiledelsen, sier han.

Enkelt forklart: Tonje Brenna er åpenbar. Det ser ut som om Jan Christian Vestre har kurs for den andre nestlederplassen. Og så henter de altså Helga Pedersen tilbake inn i ledelsen etter noen års fravær.

– De bytter tre av topp fire?

– Ja. Det mener jeg er klokt, sier West Johnsen.

Kronprinskamp

– Har valgkomiteen nå funnet de rette folka?

– Partisekretærjobben tror jeg det er mange i Ap som kunne gjort. Men i nestledervervene, der trenger de unge krefter som har markert seg. Brenna er veldig flink med folk. Vestre er ung og flink.

Samtidig trekker han fram at partiet dermed kan få to nestledere uten parlamentarisk erfaring.

– Skal du bli leder for Arbeiderpartiet, bør du ha sittet på Stortinget, sier West Johnsen.

– Så du mener dette er en kronprinskamp?

– Ja. Arbeiderpartiets neste leder heter enten Brenna eller Vestre, slår han fast.

Landsmøtet

Det var NRK som fredag morgen meldte at Skjæran stiller sin plass til disposisjon. Han avkrefter overfor kanalen at han har blitt bedt om å trekke seg av Støre, og ønsker å fortsette både i sentralstyret og som fiskeriminister.

Valgkomiteen i partiet satt sammen sent i går kveld og møtes på nytt fredag, ifølge NRK, som opplyser at Skjærans avklaring kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen.

Torsdag ble det kjent at Finnmark Ap ville trekke sin støtte til Skjæran dersom Helga Pedersen velges inn som partisekretær. Skjæran har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019.

