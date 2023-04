Streikevakt på Freia: Har allerede sendt vekk en lastebil

– Ingen sjokoladelukt på Løkka i dag. Det er stille og rolig, du hører ikke fabrikken suse en gang, sier Gøran Nyberg til Dagsavisen.

Han er tillitsvalgt på Freia på Rodeløkka i Oslo. Mandag morgen står han på streikevakt foran sjokoladefabrikken sammen med en håndfull andre ansatte i gule vester, fluktstol kaffe og humør som stråler om kapp med våren.

Nyberg forteller at Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har 89 medlemmer på Freia, og med bare fire-fem ansatte som ikke er organisert i deres område er det stor oppslutning om streiken. I de offisielle papirene, og på skiltet ved inngangsporten, heter fabrikken Mondelez. Men alle her kaller det Freia.

– Fabrikken stengte klokka seks i dag tidlig, sier Nyberg.

Nonstop i to-tre uker

For å ta det nest viktigste først: På Freia produseres det sjokolade. Melkesjokoladeplater, Firkløver, M, Nonstop, Smil og Melkerull og de kjente Freia-sjokoladene. Klubbleder Gøran forteller at hvis alt går som det skal er det fortsatt sjokolade i butikkene en god stund.

– Hvis folk ikke hamstrer har vi sikkert varer tilgjengelig fra lager utenfor bygget i to-tre uker, sier Nyberg.

Gøran Nyberg er tillitsvalgt på Freia og i streik fra og med 6 om morgenen mandag. (Aslak Borgersrud)

Men hamstring hjelper ikke de streikende, forteller han.

– Nei, man skal ikke hamstre. Det hjelper ikke nå som vi uansett står. Da blir det problemer når vi starter opp igjen. Det er bedre om folk handler som normalt, og så får det vare så lenge det varer, sier han.

Biler venter på at streiken skal gå over

– Vi har sendt hjem en lastebil som ikke skal inn her, som det ikke er søkt dispensasjon for. Ellers går det stille for seg, forteller Gøran Nyberg.

– Hvorfor ble den stoppet?

– Vi skal jo ikke sleppe ting ut og inn herfra som det ikke er søkt dispensasjon for. Så når det kommer en bil som det ikke er søkt for, så må dem reise hjem igjen, sier han.

Nyberg sier at de fleste leveransene av varer til fabrikken er stansa, men at dette var deler til en servicejobb. Kakaobønner og sukker eller den slags var det ikke i hvert fall.

– Nei, det tror jeg dem har klart å stoppe det meste av. De står på lasteplasser rundt omkring og venter på at streiken skal gå over, sier han.

Andre gang på 40 år

På medbrakte campingstoler, med kaffe på termos, strikketøyet i fanget og fagforeningsfana opp mot veggen sitter Ann-Linn, Randi Borolien og Anett Skjefstad på streikevakta mandag morgen.

– Det er uvant. Det er andre gang på mine 40 år at jeg er i streik her, sier Randi Borolien.

De streikende arbeiderne foran Freia-fabrikken har sluppet gjennom biler med dispensasjon for streiken. Konkret var det særlig noen ferdige M-sjokolader som måtte reddes for å ikke bli ødelagt. Men de blir liggende på lager fram til streiken er ferdig. (Aslak Borgersrud)

– Kjennes det fornuftig?

– Ja, jeg synes det. Nå var det viktig at LO slo i bordet og står på krava, sier hun.

Selv om en lastebil har blitt stoppa og måtte snu i møte med streikevaktene, har det ikke vært mye å ta seg til foran den streikestille sjokoladefabrikken.

– Det har ikke vært mange biler. De fleste har vel fått beskjed, sier Anett Skjefstad.

– Så, dere sitter her mest for samholdets og kaffens skyld?

– Jo, for samholdet, men ikke for kaffen. Det er jo viktig at vi passer på at ting som har med våre jobber å gjøre ikke skal foregå, sier Randi Borolien.

Send inn dine streikebilder

Dagsavisen følger storstreiken tett. Har du bilder fra din streikevakt, streikemøte eller noe annet som har med streiken å gjøre? Send inn til tips@dagsavisen.no.

---

Fakta om storstreiken