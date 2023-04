På et kvarter var ølfatene tørket vekk

BERGEN (Dagsavisen): En håndfull morgenfriske utelivsaktører sto og trippet på trappen utenfor grossisten Bergen Storcash mandag morgen. Det var tydelig hva de var kommet for.

– De var bare på jakt etter én ting, og det var øl. Etter vi åpnet dørene klokken 07.00, gikk de strake veien til ølkroken, der de forsynte seg av ølfatene, sier butikkmedarbeider Kim Erik Birkeland.

Svosj, så var alle ølfatene borte.

– Det tok et kvarter. Så du kan si at vi hadde en god morgen, forteller Birkeland til Dagsavisen.

Første til møllen

Gulvet som vanligvis er fylt opp med både metall- og plastfat av de edle varene, er nå helt skrapt. Bare noen usle paller står igjen, og i hyllene står noen brett med Hansa boksøl, sammen med rusbrus og enkelte importerte ølmerker.

Noe håp om å fylle på varelageret er det ikke med det første.

– Etter det vi vet har utkjøringen av bryggerivarer stoppet, og da er vi også tomme. Situasjonen er litt uoversiktlig nå, så vi har ikke tatt stilling til om vi vil hente inn øl fra andre bryggerier som ikke er tatt ut i streik, sier butikksjef Kjell Rune Fjørtoft.

Her sto kundene og ventet før åpningstid klokken 07.00. (Birthe Steen Hansen)

Storcash er en grossistbutikk for næringsdrivende, deriblant utelivsbransjen i Bergen. For å kunne handle i butikken, må man ha et kundekort som kun gis ut til virksomheter.

– I morges var det tydeligvis om å gjøre å sikre seg varene, selv om de ikke hadde kortet med seg. Noen ble stående med fulle handlevogner og vente på at en annen i bedriften skulle ankomme med kortet deres. Folk har nok fulgt med på nyhetene søndag og planlagt å være tidlig på, sier Birkeland.

Mineralvannsbeholdningen har ikke fått samme innhugget.

– Jeg har fylt på pallevis med brus i løpet av dagen, men der kommer vi nok ikke til å gå tom, tror jeg. Vi får se hvordan det går.

25.000 i streik

Det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO, LO og YS søndag ettermiddag. 25.000 har gått ut i streik fra mandag klokken 06.00.

Partene var i mekling hos Riksmekleren siden fredag klokka 10.00 for å bli enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men meklingen fortsatte på overtid.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavtlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier at han beklager streiken og at NHO har strukket seg langt.

– Vi har gjort alt vi kan for å ta ansvar for å ikke sende Norge ut i en streik. Nå er vi der at vi har en konflikt i et mellomoppgjør for første gang noensinne, sier Almlid.

Flere bransjer

Streiken kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang, men flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen. I tillegg vil ferjetransporten landet rundt rammes generelt.

