Fnyser av NHOs forslag: – «Lekepenger»

Saken oppdateres

– De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen. Vi er klare for å streike så lenge det kreves. Det sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse søndag kveld.

En historisk streik er et faktum. Aldri før har det blitt streik i et mellomoppgjør, som kun handler om kroner og øre.

LO krevde reallønnsvekst for alle sine medlemmer og et ekstra tillegg til de som tjener minst. Det mener de NHO ikke ville imøtekomme, og da var streiken en realitet fra og med mandag morgen.

NHO på sin side mener at Riksmeklerens forslag til løsning, som NHO godtok, innebar at alle ville få reallønnsvekst i 2023.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått prisveksten for 2023 å bli 4,9 prosent. Det betyr at LOs medlemmer må ha minst 5 prosents lønnsvekst for å nå målet om reallønnsvekst.

Reallønnsvekst

Riksmeklerens forslag til løsning, eller skisse som det kalles, er taushetsbelagt. NHO har likevel gått langt i å fortelle hovedtrekkene i hva som lå i den. Til NRK sier administrerende direktør i Norsk industri Stein Lier Hansen at forslaget ville ført til reallønnsvekst for alle.

– Jeg mener bestemt det ville føre til reallønnsvekst for alle. Det har aldri vært i nærheten av et så høyt kronebeløp, sier Lier-Hansen.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier på sin side at forslaget ikke ville gitt lønnsvekst til alle LOs medlemmer.

– Vårt hovedkrav er økt kjøpekraft for alle. De som sitter nederst og tjener minst ville ikke kommet godt ut av det tilbudet, sier han til NRK.

Flere medier erfarer mandag morgen at LO takket nei til et forslag som vil innebære 5,2 prosents lønnsvekst. Til det kommenterer LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Jeg registrerer at arbeidsgiversiden har valgt å bryte den lovpålagte taushetsplikten og gå ut med ett enkelttall som skal stamme fra riksmeklerens skisse, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding fra LO.

Direktør i Norsk Industri Stein Lie- Hansen og Fellesforbundet Jørn Eggum. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Jeg har verken tenkt å bekrefte eller avkrefte det tallet, men jeg vil si dette: 5,2 prosent ville vært et godt resultat, hvis det var det våre medlemmer hadde fått i faktisk lønnsøkning. Det ville de ikke fått med det som lå på bordet, og derfor sa vi nei, skriver hun videre.

Hun sier videre at det var et gap i forhandlingene og at det aldri ble nådd et nivå som ville gitt kjøpekraftforbedring for store grupper av LO-medlemmer. Hun omtaler avstanden mellom tilbudet som lå bordet og det medlemmene faktisk ville fått utbetalt for «lekepenger».

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer, da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet, sier LO-lederen.

40 000 i streik

23 000 LO-medlemmer og 1400 YS-medlemmer gikk ut i streik mandag morgen. Fredag trappes streiken ytterligere opp. Da vil 38 500 LO-medlemmer og rundt 2000 YS-medlemmer være i streik.

Streiken rammer en rekke NHO-bedrifter landet rundt.