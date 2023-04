Arbeidsfolk er motiverte til å streike: – Fly forbanna på kapitaleiere og toppledere

Tillitsvalgte i ulike LO-forbund forbereder nå streik fra mandag over hele landet.

Klubbleder Stian Sagvold i verkstedsklubben ved Aker Solutions i Verdal er tydelig på at det er på sin plass med en streik.

– Vi er fly forbanna på at kapitaleierne og topplederne stikker av med en større del av kaka, sier han til FriFagbevegelse.

Priskrise

Sagvold sier streikeviljen er stor blant medlemmene i Verdal.

– Jeg har fått tilbakemeldinger gjennom året på at den dårlige lønnsutviklinga og priskrisa er krevende, og at folk forventer å få mer av kaka, sier Sagvold.

Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes forening i Oslo.

Han tilhører Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor.

Kravet hans er klart:

– Vi må godt over fem prosent for at det skal være akseptabelt for våre medlemmer, sier Sagvold.

Richard Storevik, Fellesforbundets avdeling 5.

Bygningsarbeidere

– Er du ikke redd for at bedriftene kan gå konkurs?

– Ved alle streiker er det en økonomisk fare for bedriftene, men det må vel arbeidsgiverne ha tatt med i betraktningen når de ikke kunne godta LOs krav, avslutter Espe, som er medlem i Fellesforbundet.

«Steike forbanna»

– Her har LOs ledelse virkelig stått opp for de som sitter nederst ved bordet, og gitt tydelige signaler om at økonomi og lavlønnstillegg er veldig viktig for våre medlemmer, sier Richard Storevik til FriFagbevegelse.

Han er leder for den største fagforeningen i Fellesforbundet. Søndag kveld var han opptatt med å ruste organisasjonen opp til streik.

– Vi er godt forberedt og klare, lover han.

Før helgens mekling sto han fram i riksmedia og fortalte at folk er «steike forbanna».

– Det står jeg for. Folk er steike forbanna på grunn av de elleville lederlønnshoppene. Mens vi hele tiden får beskjed om at vi må være moderate i våre lønnskrav, viser det seg alltid at handlingsrommet er større. Folk husker slike ting, sier den unge fagforeningskjempen fra Bergen.

Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundet Raufoss.

Frykter prisene vil øker mer

Også Bjørn Sigurd Svingen, leder for Fellesforbundets avdeling på Raufoss i Innlandet, reagerer på lønnsfesten blant lederne i næringslivet.

– Det er skuffende at ikke NHO kommer oss i møte når det er så stor fest blant topplederne. Det er de samme som ber oss om å være moderate som får størst økning i inntektene sine, sier Bjørn Sigurd Svingen til FriFagbevegelse.

– Det er flere som havner bakpå etter mange magre oppgjør. Inflasjonen vil fortsatt stige. Kravet om økt kjøpekraft er derfor helt på sin plass, mener Svingen.