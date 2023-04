Mike Pence buet av deltakere på den årlige National Rifle Association-kongressen

Tidligere visepresident Mike Pence fikk en kalddusj av en velkomst under sin opptreden på den årlige National Rifle Association (NRA)-kongressen fredag, melder Fox News. Etter å ha blitt introdusert av NRA-sjef Wayne LaPierre, møtte Pence høy buing fra hele rommet da deltakerne uttrykte det som syntes å være en sterk motvilje mot den tidligere visepresidenten, og forsøkte å overdøve de som applauderte ham.

En deltaker ropte deretter over bueropene:

– Vi elsker deg Mike!

– Jeg elsker deg også, svarte Pence mens en rekke publikummere lo.

Vi trenger ikke våpenkontroll. Vi trenger kriminalitetsbekjempelse — Mike Pence

Derimot fikk Pence jubel for sin oppfordring til å bekjempe innsatsen for å begrense våpenrettighetene, melder NBC News.

– Vi trenger ikke våpenkontroll. Vi trenger kriminalitetsbekjempelse, sa Pence og oppfordret gjentatte ganger NRA-medlemmer til å beholde bakkekontakten.

Men da Pence forlot scenen, forsøkte Trump-tilhengerne å overdøve de som applaudere ham.

Spøkte med velkomsten

Tidligere president Donald Trump, som snakket senere på dagen, så ut til å ville spøke på Pences bekostning over buingene, og fortalte publikum at han hørte at de «skapte nyheter» med velkomsten.

National Rifle Association (NRA) annual meeting is held in Indianapolis USAs tidligere president Donald Trump gestikulerer mens han taler på årsmøtet til National Rifle Association (NRA) i Indianapolis, Indiana, USA 14. april 2023. (CHRIS BERGIN/Reuters)

– Jeg håper dere ga Pence en god varm velkomst, sa Trump, da medlemmer av publikum buet igjen.

Jeg håper dere ga Pence en god varm velkomst — Donald Trump

Til å begynne virket det som om Trump ville stoppe publikum fra å bue med å fortelle at Pence er en dyktig politikere og en ærlig mann. Men han fortsatte med å spøke om den røffe velkomsten til Pence:

– Dette er nyheter. Jeg vet ikke hva du gjorde, men introduksjonen du ga har skapt nyheter, sa han til Pence før han i kjent stil fortsatte med å gå i detalj omkring meningsmålinger som viste at han leder alle andre erklærte og potensielle republikanske presidentkandidater, inkludert Mike Pence.

Synkende popularitet

Pence har sunket i popularitet blant mange republikanere etter at han sertifiserte presidentvalgresultatene i 2020 etter stormingen av kongressen den 6. januar 2021. Den tidligere presidenten har hevdet at resultatene var falske og en del av et opplegg for å stjele valget fra ham til fordel for president Biden.

