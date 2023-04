Syklonen Ilsa traff land i natt

Syklonen Ilsa traff land ved en avsidesliggende kyststrekning i vest-Australia rundt midnatt torsdag lokal tid, med vindhastigheter som bryter en 10 år gammel rekord på samme sted, skriver CNN.

Stormsenteret har ligget og brygget utenfor kysten i flere dager, og kom inn over land mellom De Gray og Pardoo Roadhouse som en kategori 5-storm, ifølge Australian Bureau of Meteorology (BOM).

Unngikk bebyggelse

Syklonen ser ut til å ha gått utenom de viktigste befolkningsområdene, inkludert byen Port Hedland, et viktig knutepunkt for gruveindustrien og hjem for rundt 16.000 mennesker. Det viktigste aboriginer-samfunnet i området er også relativt uskadd.

– Det vil helt sikkert være skader oppe langs kystområdene der kryssingen fant sted, men stort sett slapp de befolkede områdene unna da syklonen traff kysten, sier Peter Sutton, fra brann- og redningsetaten i vest-Australia.

Svekket seg

Etter at den traff land, har Ilsa svekket seg og beveger seg sørøstover med kraftig regn og vedvarende vind på 120 kilometer i timen. Rett før den traff fastlandet, raste den over Bedout Island, en liten, ubebodd øy, der vinden nådde 218 kilometer i timen over en 10 minutters periode.

– Syklonen George i 2007 hadde den forrige rekorden med 194 kilometer i timen på samme sted!, tvitret BOM.

Over natten nådde vindkastene på øya, som er yngleplass for sjøfugler, så høyt som 288 kilometer i timen. Det er ennå ikke klart hvilke skader syklonen har påført vest-Australia. Men vindhastighetene hadde potensial til å forårsake betydelig skade på trær, bygninger, kraftledninger og annen infrastruktur.

