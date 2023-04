En av de siktede etter drap på Mortensrud fengsles i fire nye uker

Han får brev- og besøksforbud i hele perioden, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett. Retten enig med påtalemyndigheten i at det er fare for at Avdyli vil forspille bevis dersom han løslates.

Avdyli landet i Norge 14. mars etter å ha blitt pågrepet i Tyrkia for ulovlig opphold i landet. Han hadde da vært etterlyst internasjonalt for å ha skutt og drept Hamse Hashi Adan på ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021. Han ble fengslet i fire uker 15. mars, og onsdag ble fengslingen altså forlenget.

To dager etter drapet reiste Valon Avdyli og broren Visar fra Norge til Pristina i Kosovo. De to ble i ettertid siktet for drap eller medvirkning til drapet på Adan.

Visar Avdyli er fremdeles ikke pågrepet, og er etterlyst internasjonalt.

