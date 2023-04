Spinraza nå godkjent også for voksne i Norge

Saken oppdateres

– Vi har bestemt at Spinraza kan bli brukt til behandling av voksne pasienter med spinal muskelatrofi fra 15. mai, med enkelte kriterium, slik vi har hatt til bruk hos barn, seier Terje Rootwelt, direktør i Helse Sør-Øst. til NRK.

Beslutningsforum for nye metoder, som avgjør hvilke medisiner pasienter skal få tilgang til, skulle egentlig ha gjort en ny vurdering av medisinen Spinraza på et møte i slutten av april, men i påska bestemte de seg for å sette opp et ekstraordinært møte tirsdag om medisinen, som fra tidligere kun har vært godkjent til bruk på pasienter under 18 år.

Dødelig sykdom

Siden 2017 har Mari Storstein, og andre som har den dødelige muskelsykdommen SMA, kjempet for å få den livsforlengende medisinen Spinraza.

Dagsavisen har fult Storstein siden 2017, og snakket med henne i går om hvilke forventninger hun hadde til beslutningsforumets behandling.

– Jeg synes det er vanskelig å si hva jeg forventer. Jeg har blitt skuffet så mange ganger, så det er skummelt å håpe på for mye. Argumentene som tidligere har blitt brukt for å utsette beslutningen eller å ikke innføre, holder ikke lenger. Likevel tør jeg ikke regne med at det blir positivt utfall, skriver hun i en e-post til Dagsavisen mandag kveld.