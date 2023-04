Kjører kroningsruten med moderne hestevogn

Når de forlater Buckingham Palace for å reise til kroningen i Westminster Abbey, vil de skje på en mye mer moderne og komfortable måte, enn da kongens mor, Elisabeth II ble kronet i 1953, ett år etter at hun ble dronning.

6.mai er det sønnens tur til å bli kronet.

Dronning Elisabeth II, døde 8. september i fjor, 96 år gammel, og var den lengstsittende monarken da hun gikk bort. I hele 70 år satt hun på den britiske tronen, før hennes da 73 år gamle sønn Charles overtok i septemnber i fjor.

Air-condition

Fortsatt er det hester som skal trekke den kongelige vognen, «Diamond Jubilee State Coach, som ble brukt første gang i 2014, før de returnerer i Gold State Coach, som har vært brukt ved alle kroninger siden 1830-tallet.

Og første del av turen går i en moderne vogn, som både har aircondition, elektriske vinduer og moderne fjæring.

– Den er laget av aluminium, noe som er ganske uvanlig, fordi de fleste av dem er laget av tre, og den har også hydraulisk fjæring, noe som betyr at turen er utrolig behagelig, sier Sally Goodsir, kurator ved Royal Collection Trust til BBC.

Vognen inneholder treverk fra historiske skip og bygninger, blant annet HMS Victory, Mary Rose, Balmoral Castle, Canterbury Cathedral og Westminster Abbey.

For kongeparet betyr den mordene vognen, at de vil bli spart for en humpete tur på vei til Westminster Abbeyt. Dronning Elizabeth mintes kroningen i 1953 og beskrev turen i gullkareten fra 1700-tallet som «forferdelig» og «ikke særlig behagelig».

Britain Jubilee Den tradisjonelle Gold State Coach, som har blitt brukt på tidligere kroninger, er veldig ukomfortabel. Men vil bli brukt på en del av kroningsruten sjette mai. (Dominic Lipinski/AP)

En av hennes forgjengere, William IV, som kronet i 1831, beskrev turen i vognen som å være på et skip i opprørt hav.

Vongen ble først tatt i bruk av kong George III i 1762, er sju meter lang, 3,6 meter høy og veier 4 tonn. Det må åtte hester til for å dra den.

Prosesjonsruten tilbake vil være mye kortere enn for dronning Elizabeth II i 1953, og publikum kan se prosesjonen gå langs The Mall og Whitehall i London.

Kortere tur

Kongeparet og andre medlemmer av kongefamilien vil dra ut fra portene til Buckingham Palace og reise til Westminster Abbey, der kroningsgudstjenesten begynner kl. 11.00 lokal tid.

Den 2,1 km lange turen vil ta dem ned The Mall, gjennom Admiralty Arch, langs Whitehall og til Parliament Square før de ankommer Westminster Abbey.

For rundt 70 år siden reiste dronningen også langs Victoria Embankment ved Themsen, noe som gjorde utreisen hennes litt lengre, 2,6 km.

Kongens kortere rute er valgt av praktiske årsaker.

På ruten til Westminster Abbey vil kongen og dronningen sitte i den nyeste av de kongelige vognene, den australskbygde Diamond Jubilee State Coach, i stedet for den tradisjonelle – men ukomfortable – Gold State Coach.

