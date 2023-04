I dag starter Eliteserien. Sju dommere for hver kamp

Når VAR (Video assistant referee) innføres i norsk eliteserie 2. påskedag, blir sju dommere involvert hver kamp.

Fire av dem er til stede på arenaen (dommer, to assistentdommere og en fjerdedommer), samt tre personer per kamp i VAR-senteret på Holbergs plass i Oslo.

I hele vinter har testkamper blitt kjørt på Sarpsborg stadion. Men nå er utstyret installert også på de 16 arenaene som brukes i Eliteserien.

Kostnadene er estimert til mellom 15 og 20 millioner der TV2 tar det meste av kostnadene.

Fortsatt mye skjønn

– Ja, vi ønsker oss flere dommere, men nei, vi har ingen krise nå. Og det skal ikke gå ut over kvaliteten nedover i divisjonene, sier dommersjef Terje Hauge til Dagsavisem.

Han regner med en innkjøringsperiode på ti serierunder før alt sitter. Han håper på 98 prosent riktige avgjørelser.

Men som vi senest så i Norges EM-kvalifiseringskamper mot Spania og Georgia er det fortsatt mye skjønn som skal utføres. Og dommerne kan faglig sett være uenige om mange situasjoner.

– Utfordringen er at avgjørelsene ikke skal ta for lang tid. Men vi forutsetter at kampene kan vare inntil fem minutter lengre enn uten VAR, sier han.

Eliteserien fotball 2022: Jerv - Aalesund (0-1) Det er fortsatt dommeren på arenaen som har siste ord. Her er Rohit Saggi i aksjon. (Trond Reidar Teigen/NTB)

Strenge regler i VAR-rommet

Senteret på Holbergs plass består av åtte VAR-stasjoner og en «supervisor»-pult. De norske videodommerne skal jobbe i senteret de neste seks årene.

Nå dommerne inntar det rommet er det forbud mot smarttelefoner og mat. Man skal ikke forstyrres mens kampene pågår.

Men Hauge understreker at det fortsatt er hoveddommer på arenaen som har den endelige avgjørelsen.

– VAR er et verktøy for den som dømmer kampen, det er viktig å understreke, sier Hauge.

Og det gjelder også hvis eksempelvis teknikken mellom VAR-senteret og arenaen svikter. Da blir det gammeldags dømming.

Formålet med VAR er få mer rettferdige avgjørelser. Hauge håper andelen øker fra 92 prosent til opp mot 98. Han har selv erfart å gjøre grove feil på banen.

– Jeg dømte en kamp på Åråsen for noen år siden der alle på stadion fikk med seg en hands i forkant av et mål. Unntatt meg og assistentene. Det ble en feilaktig scoring for Lillestrøm, sier han.

Forskjellige løsninger

VAR er innført i 28 land i Europa, så Norge er langt bak i køen. Men det er forskjellige tekniske løsninger med store variasjoner i kostnader. Norge følger FIFas anbefalinger og har landet på en ganske avansert modell. Det er gjerne teknologien som skal avsløre offside som er av varierende nøyaktighet.

I VM i Qatar ble den mest moderne og kostbare teknologien benyttet. Det nivået legger ikke Norge seg på.

Innføringen av VAR har vært omstridt, særlig blant supporterne. Mange mener det spontane tas bort fra fotballen når man må sitte og vente på en VAR-vurdering.

Årsmøtet i Vålerenga Fotball avgjorde nylig at klubben skal jobbe imot at VAR blir videreført etter at denne rettighetsperioden går ut.

– Jeg var lenge skeptisk til VAR, men vi må følge med resten av verden når dette innføres bredt, sier VF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

TV2 er ny rettighetshaver i Eliteserien og står for mange av de tekniske løsningene. De omstridte situasjonene vil også TV-serne få se i detalj.

FAKTA

Dette er kampene i første serierunde mandag 10. april der VAR innføres:

14.30: Rosenborg - Viking. (TV2)

17.00: Aalesund - Vålerenga (TV2 Premium), HamKam - Sandefjord, Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt, Stabæk - Odd, Tromsø - Molde.

19.15: Brann - Haugesund. (TV2)

Kampen mellom Lillestrøm og Strømsgodset er utsatt på grunn av sykdomsutbrudd hos Strømsgodset.

