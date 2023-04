Turister snur ryggen til etter Brexit

Siden oktober 2021 har EU-borgere måttet ha pass for å reise inn i Storbritannia. Denne reiserestriksjonen gjelder selvfølgelig oss nordmenn også. Før Storbritannia meldte seg ut av Den europeiske union (EU), som formelt ble fullført 31. januar 2020, kunne EU-borgere reise til landet kun med ID-kort.

Bakgrunnen for utmeldelsen fra EU var den britiske folkeavstemningen om medlemskapet som ble avholdt den 23. juni 2016, og som ga flertall for utmeldelse. Slik ble Storbritannia det første landet som har meldt seg ut av EU.

Passkravet gjør at mange franskmenn og tyskere ikke drar til Storbritannia lenger, delvis fordi under halvparten av befolkningen i Frankrike og Tyskland har gyldig pass, ifølge The Guardian.

De populære fotturene i Oxfordshire, som er en viktig del av turisttilbudet, har fått halvparten så mange bestillinger fra Frankrike og Tyskland som i 2019. Andre turistaksjoner slik som Brittany Ferries og Le Shuttel har også merket en betydelig nedgang besøkende.

Undersøkelser utført av Tourism Alliance i fjor viste at det har vært en nedgang på 83 prosent i antall skolebarn og studenter som besøkte Storbritannia, noe som førte til et tap på 875 millioner pund og 14 500 arbeidsplasser.

Storbritannia har også gått glipp av investeringer i næringslivet til en verdi av 29 milliarder pund etter Brexit.

Britain Brexit Northern Ireland I forrige måned kunngjorde statsminister i Storbitania, Rishi Sunak at han ønsker å utvidet mulighetene for skoleturer mellom landet og Frankrike. (Liam McBurney/AP)

Bekymret for flere krav

Men det er ikke kun passkravet som har gjort at færre fra Frankrike og Tyskland besøker Storbritannia. Tall fra Visit Britain og Anholt Ipsos Nation Brand Index viser en nedgang i hvordan franskmenn og tyskere ser på Storbritannia sammenlignet med andre land.

– Generelt sett har mange europeere et mindre positivt syn på noen aspekter av Storbritannia. De er et veldig viktig marked. Særlig tyskerne besøker deler av Storbritannia som andre ikke besøker, som Devon og Cornwall. Men de kommer ikke til å forsvinne, sier David Edwards fra reisebyrået Scattered Clouds. Han mener at feriebesøk fra Frankrike og Tyskland hadde falt allerede siden 2015, mens de fra andre steder hadde økt.

Flere bedriftene er også bekymret for planene om å innføre elektronisk reisetillatelse (ETA), som skal innføres fra oktober. Ordningen vil bety at selv turister som ikke trenger visum, må betale for en digital tillatelse.

Richard Toomer, administrerende direktør i Tourism Alliance mener at de må se på de høye visumkostnadene på nytt.

– Det at europeiske ID-kort ikke lenger aksepteres ved den britiske grensen er en betydelig hindring for visse reisende, særlig skolegrupper, men vi håper at vi snart vil se en endring på dette området, særlig for reisende til og fra Frankrike, sa han.

