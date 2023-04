Setter rekord: 106-år gammel covermodell

Vogue Filippinenes aprilutgave har tatoveringskunstneren Apo Whang-Od (106) på coveret for april, melder nettstedet Insider. Apo Whang-Od, som kommer fra en avsidesliggende landsby i fjellområdet i Kalinga-provinsen nord på Filippinene fylte 106 år i februar, og vipper dermed britiske Judi Dench av tronen som den eldste stjernen som har prydet forsiden av Vogue noensinne. Dench var på forsiden av britisk Vogue i juni 2020 som 85-åring.

[ Levende legende: Gjetere fortalte eventyr om det mytologiske kattedyret ]

Ifølge filippinske Vogue har 106-åringen fått utført tatoveringer for hånd siden hun var 16 år. Hun begynte som lærling hos sin far og har siden videreført Filippinenes tusen år gamle batok-tradisjon ifølge Vogue.

Batok er en tradisjonell tatoveringskunstform som blir utført med en spiss pinne og torn ble brukt som et statussymbol for hodejegerne i Kalinga i begynnelsen. Etter at verden først ble oppmerksom på Apo Whang-Od for litt over 15 år siden, har den eldgamle metoden blitt gjenopplivet og en ny generasjon tatovører har dukket opp, ivrige etter å videreføre tradisjonen.

[ Reise-tabben kan koste deg dyrt ]