Forbrytelser i utlandet er vanskelige å håndtere for norsk politi

To av påskens beste true crime-serier forteller historien om forbrytelser der norske borgere er involvert: «Martine – siste kapittel» på TV2 Play, som handler om jakten på mannen som er mistenkt for drapet på Martine Vik Magnussen og «Operasjon Lost Boy» på Discovery+ som forteller hvordan en telefon fra en 15 år gammel gutt i Bergen ble starten på opprulling av et pedofilt nettverk som spredte seg over hele verden. To vidt forskjellige historier, den ene der en norsk kvinne ble drept i utlandet og den andre, om en nordmann som begikk lovbrudd i utlandet.

Fortellingene har til felles at de viser hvor komplisert det kan være for norsk politi å bidra i internasjonale saker der nordmenn er involvert. For, hva skjer egentlig her hjemme når nordmenn havner i straffesaker i utlandet?

– Kripos er et nasjonalt kontaktpunkt for flere internasjonale samarbeidskanaler, og har derfor en sentral rolle i det internasjonale politisamarbeidet, sier Birgit Dramdal Haukland, leder for seksjon for Interpol og Europol på Kripos.

Seksjon for Interpol og Europol er kontakt- og koordineringspunktet for utveksling av informasjon gjennom disse kanalene. Seksjonens rolle i denne sammenhengen er å legge til rette for samarbeid, gi råd, formidle forespørsler til / fra utlandet og hjelper utenlandsk politi med saker som har forgreininger til Norge, sier Birgit Dramdal Haukland.

Britenes ansvar

Det er gått 15 år siden Martine Vik Magnussen ble drept i London. Hovedmistenkte i saken flyktet til Jemen, et land uten utleveringsavtale. Siden drapet ble begått i London, er dette en sak som ligger utenfor Norges jurisdiksjon. Det Norge kan bidra med er diplomati.

Martine Vik Magnussen ble drept i London. Hovedmistenkte er ennå ikke bragt for retten. (Hand out/NTB)

– Norsk politi kan ikke styre etterforskning utenfor landets grenser. Det er landet der den straffbare handlingen har skjedd som eier saken. Det betyr at norsk politi vil være prisgitt den aktuelle politimyndighetens ønsker og behov i forbindelse med straffesaken, forklarer Birgit Dramdal Haukland, og legger til at Kripos derfor ikke kan kreve informasjon eller konkrete etterforskningsskritt.

– Vi kan derimot anmode om begge deler, men det vil være opp til det aktuelle land om dette etterkommes, sier Haukland.

– Dersom vi blir kjent med et drap på en norsk borger i et annet land, vil vi henvende oss til det konkrete landet med spørsmål om informasjon. Kripos vil jevnlig forespørre informasjon og tilby bistand selv om dette kan ta lang tid.

Pedofilinettverk

I «Operasjon Lost Boy» laget av TVNorge forteller de norske etterforskerne hvordan de gjennom fire år jaktet på menneskene bak en verdensomspennende pedofiliring. Internasjonale samarbeidspartnere, eksempelvis FBI, bidrar også med et unikt innsyn i den globale jakten på de kriminelle.

Dokumentarserien Operasjon Lost Boy er historien om en verdensomspennende politietterforskning, der alt startet med en telefon fra en 15 år gammel gutt i Bergen. TVNorge-serien vil bli distribuert verden over gjennom Warner Bros. Discoverys nettverk. (Warner Bros/Discovery)

– Dette er en heltehistorie om tjenestemenn fra mindre politienheter i lille Norge som er instrumentelle i å avvikle et verdensomspennende pedofili-nettverk. Det er uhyre krevende arbeid som skal til for å komme på innsiden av et slikt nettverk, og gjennom disse aksjonene lyktes politiet med å avsløre menneskene bak. Dette er en historie som fortjener et stort publikum, og i likhet med våre dokumentarer «Estonia» og «Baneheia: jakten på sannheten», skal «Operasjon Lost Boy» også lanseres over hele verden på Discovery+, sier Magnus Vatn programdirektør i Warner Bros. Discovery.

Enklere samarbeid

Birgit Dramdal Haukland forklarer at Nordiske liaisonoffiserer er utstasjonert i forskjellige land over hele verden. Og at det i landene det er liaisonoffiserer ofte går litt raskere å samarbeide på tvers av landegrensene, slik vi ser blant annet skjer i «Operasjon Lost Boy».

– Siden Kripos har en koordinerende rolle i disse sakene, er det flere, ulike oppgaver vi kan bistå med hvis en norsk borger blir drept i utlandet. Blant annet informasjonsutveksling, bistand til identifisering og varsling av pårørende, som går via Kripos til riktig politidistrikt, sier Birgit Dramdal Haukland.

For de som er interesserte i Kripos arbeid kan podkasten «Med Kripos på jobb» være spennende lytting, i disse dager spesielt episodene som handler om det særskilte norske fenomenet påskekrim versus ekte krim.

