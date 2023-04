– Avbrytelser hele tiden? Det kan være like skadelig som rusmidler

I boka «Stjålet fokus» undersøker Johann Hari (44) hvordan hjernen vår har blitt ødelagt av teknologien – og hva vi kan gjøre for å slå tilbake. Den britiske journalisten var nylig i Norge for å snakke om boka, der han har intervjuet 200 av verdens ledende eksperter på konsentrasjon og oppmerksomhet. Det er en bok som har skapt stor begeistring internasjonalt.

– Jeg skrev den fordi jeg følte at min egen evne til å fokusere og være oppmerksom ble bare dårligere og dårligere. Ting som er viktige for meg, å lese bøker, ble til slutt så vanskelig at det nesten var umulig. Og dette skjer med mange av oss, sier Johann Hari til Dagsavisen.

Johann Hari har skrevet bok om vår tapte konsentrasjon. (Simon Emmett)

– Den gjennomsnittlige kontorarbeideren fokuserer nå bare på én oppgave i tre minutter. Hver dag berører eller sjekker vi telefonene våre mer enn 2000 ganger, og bruker i gjennomsnitt mer enn tre timer på å rulle. For hvert barn som ble identifisert med alvorlige oppmerksomhetsproblemer da jeg var 7 år, er det nå 100 barn i samme situasjon, sier Johann Hari.

Graceland

Boka åpner med et eksempel fra Haris eget liv. Han har tatt med seg sin 15 år gamle gudsønn til Graceland i Memphis for å se på huset til Elvis Presley, som 15-åringen hadde elsket å imitere da han var liten gutt. Forutsetningen for at Hari skulle spandere turen var at 15-åringen la igjen telefonen på hotellrommet. Det var dags for å kutte skjermtid. Men, da de ankom Graceland skulle det vise seg at det ikke var så enkelt.

– Når du ankommer portene til Graceland, er det ikke lenger et menneske som har som jobb å vise deg rundt. Du får utlevert en iPad, og du setter i små ørepropper, og iPaden forteller deg hva du skal gjøre – ta til venstre; ta til høyre; gå fremover.

I hvert rom fortalte en stemme i iPaden om rommet de befant seg i, og viste bilder på skjermen.

– Så vi gikk rundt Graceland alene og stirret på iPad-en. Folk så bare for opp å ta fram telefonene sine og ta en selfie, sier Johann Hari.

– Da vi kom til det såkalte jungelroommet – Elvis’ favorittsted i herskapshuset ropte en fyr til kona si: «Se, dette er fantastisk. Hvis du sveiper til venstre, kan du se hele jungelrommet til venstre. Og hvis du sveiper til høyre, kan du se jungelrommet til høyre.» Da klarte jeg ikke dy meg. «Men, sir» sa jeg, «det er en gammeldags form for sveiping du kan gjøre. Det kalles å snu hodet. Fordi vi er her. Vi er i jungelrommet, så du trenger ikke å se det på skjermen. Du kan se det her, på ekte!».

– Hva skjedde?

– Nei, mannen så bare på meg som om jeg var helt ko-ko. Så jeg snudde meg mot gudsønnen min, klar til å le av ironien. Men han sto i et hjørne med telefonen under jakken og bladde gjennom Snapchat.

Episoden gjentok seg flere ganger under USA-turen og det ble triggeren til å skrive en bok om oppmerksomhet i krise.

– Oppmerksomhetsevnen vår er i ferd med å kollapse. Så jeg bestemte meg for å intervjue alle de fremste eksperter jeg kunne finne ut hvorfor dette skjer, og hva vi kan gjøre med det. Og det jeg oppdaget er at årsakene er mer komplekse enn vi tror, sier Johann Hari.

Sterke krefter

I boka beskriver han 12 krefter som ødelegger vår evne til å fokusere og tenke dypt. Han hevder at først når vi forstår vitenskapen om hvorfor dette skjer med oss alle, kan vi faktisk gjøre noe med det.

– Vi har blitt fortalt at det bare er et personlig problem. Da jeg slet med å fokusere sa jeg til meg selv at jeg var svak og lat. Udisiplinert. Men faktum er at fokuset vårt er blitt stjålet fra oss av tolv store krefter – som inkluderer noen aspekter av Big Tech, men også går langt utover det.

– Som hva da?

– Som maten vi spiser, m åten kontorene våre fungerer på, måten skolen til barna våre fungerer på, alt er med på å skade oppmerksomheten vår. Årsakene er teknologi, men går også langt utover det. Når du forstår at den slett ikke har kollapset men er blitt stjålet så åpner det for et helt annet sett med løsninger. Vi må slutte å klandre oss selv, og begynne å ta tak i kreftene som stjeler oppmerksomheten vår og hindre dem i å fortsette å gjøre det. Til en viss grad kan vi gjøre det på et personlig nivå, og til en viss grad kollektivt. Men, noe må endres.

– Mener du virkelig at det er en ond masterplan bak å stjele vår evne til å fokusere? Hva skulle det tjene til?

– Det er ingen konspirasjon. Det er ikke en konspirasjon at KFC vil at du skal spise stekt kylling, og det er ikke en konspirasjon at Facebook vil at du skal tilbringe hele dagen på Facebook. Folk i Silicon Valley forklarte meg at for å skjønne hvorfor for eksempel sosiale medier er så dårlig for konsentrasjonsevnen din, så må du vite at de tjener mer penger for hvert minutt du bruker på å tjenesten deres, sier Johann Hari. Og legger ut om hvordan sosiale medier overvåker deg, lærer hvordan du tenker og selger informasjonen om deg til annonsører.

– Hver gang du legger fra deg telefonen, taper de penger. Så produktene deres er bevisst utformet for å fange og holde på oppmerksomheten din i størst mulig grad. De smarteste ingeniørene i verden bruker hele dagen på å finne ut hvordan de skal få deg til å bytte oppgave til nettstedet deres. Din distraksjon er drivstoffet deres, sier Johann Hari.

Belønningssug

I boka skriver han om hvordan ingeniørene trener deg til å hige etter belønningene nettstedene deres tilbyr.

– Den tidligere Google-ingeniøren Tristan Harris har blitt en viral stjerne i dokumentaren «The Social Dilemma» siden jeg begynte å intervjue ham for tre år siden, og han satte problemet på spissen da han vitnet for Senatet: «Du kan prøve å ha selvkontroll, men det er tusen ingeniører på den andre siden av skjermen som jobber mot deg».

– Men hva kan vi gjøre med det uten å slette kontoene våre?

– Flere av de jeg snakket med forsikret meg om at vi må til kjernen av problemet og forby denne typen forretningsmodeller. En av verdens ledende webdesignerne og programmererne, Aza Raskin argumenterte med at disse selskapene ikke burde få lov til å invadere oppmerksomheten din og selge den til høystbydende, fordi den er menneskefiendtlig og burde forbys.

– Det er vel å dra på litt?

– Det tenkte jeg også da jeg først hørte det. Men nå er jeg overbevist. Det finnes alternative forretningsmodeller for sosiale medier som ikke er avhengige av å finne svakhetene i oppmerksomheten din og hele tiden målrette mot dem. Men ingen av dem vil komme av tegnebrettet før insentivene er riktige, det vil si, at det kan lønne seg økonomisk. Kanskje bør vi se på betalingsmodeller som gjør det mulig?

Da han skulle skrive boka kuttet han ut all nettforbindelse for en stund.

– Hvordan fikk det deg til å føle deg?

– Jeg ble overrasket over hvor mye oppmerksomheten min ble bedre. Men vi kan ikke unnslippe teknologien, og det bør vi heller ikke, sier Johann Hari og understreker at boka hans handler om å finne løsninger vi kan integrere i livene våre: for eksempel å spise sunnere, innføre fire dagers arbeidsuke og innføre mye mer frilek for barn.

– Et litt sånt gå sakte-oppmerksomhetsopprør?

– Ja. Jeg tror vi må takle det på to nivåer, både som isolerte individer og som samfunn. På et personlig plan vil de garantert hjelpe. Men vi må også gå til angrep på kreftene som gjør dette mot oss. Ellers taper vi.

