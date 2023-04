FBI om opptøyer: – Vil ikke utelukke noe

Ifølge flere medier som CNN har amerikanske myndigheter registrert aktiviteter på nettet i forskjellige forum og registrert trusler om vold og oppfordring til opptøyer da Donald Trump skal få presentert tiltalen mot seg i New York. FBI, det føderale politiet i USA, opplyser at denne aktiviteten ikke er i nærheten av samme omfang som i dagene før stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

– Vi vil ikke utelukke noe og vi er årvåkne, sier en talsperson til CNN.

Likevel sier flere, både tidligere og nåværende ansatte i FBI og politiet, at de er klar over at personer og grupperinger på ytre høyre nå i større grad vil benytte seg av krypterte tjenester i sin kommunikasjon med sympatisører og allierte.

– De sofistikerte aktørene vil sannsynligvis ikke kommunisere i åpne forum, sier talspersonen til CNN.

New York City-ordfører Eric Adams advarer tilhengere av tidligere president Donald Trump om å oppføre seg i forkant av Trumps rettsmøte.

– Oppfør deg ordentlig mens du er i New York, sier Adams i en henvendelse til Trumps tilhengere mandag.

Straffskyld

Donald Trump landet i New York mandag kveld norsk tid. Tirsdag møter han i retten for å få presentert tiltalen mot seg, skriver NTB.

Ekspresidenten dro til Trump Tower på Manhattan, der han blir fram til han drar til rettsbygningen på Manhattan tirsdag. Her skal han først avgi fingeravtrykk og la seg fotografere. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld, skriver NTB.

Når Donald Trump skal få presentert tiltalen mot seg tirsdag rundt 20.00 norsk tid, har dommeren nedlagt forbud mot mobiltelefoner og datamaskiner inne i rettslokalet.

Dommer Juan Merchan har kun tillatt bruk av kameraer på gangen utenfor før stevningen begynner, melder NBC News.

Mediehuset er et av flere som har bedt om at et begrenset antall journalister og fotografer skal få være til stede under kunngjøringen av tiltalen. Trumps advokater ba dommeren avslå ønsket – og fikk viljen sin.

Donald Trump

* Født 14. juni 1946 i Queens i New York.

* Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

* Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

* Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer.

* Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

* Var ifølge Forbes (2018) god for 3,1 milliarder dollar, rundt 25 milliarder kroner, dermed USAs rikeste president noensinne.

* Var i 2004–2015 produsent og programleder for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC.

* Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

* I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

* Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president.

* Stilte til gjenvalg i 2020-valget. Tapte etter et valg med rekordhøy oppslutning og flere svært jevne stater, men har til dags dato ikke innrømmet nederlaget. Joe Biden overtok som president 20. januar 2021.

