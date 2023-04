Mobiltelefonen endrer hjernen og selvfølelsen

Den første håndholdte mobiltelefonsamtalen ble foretatt for 50 år siden, og siden da har disse enhetene blitt et viktig multiverktøy som hjelper oss med å styre livene våre. Men mange bruker for mye tid på telefonen, flere har ofte dårlig samvittighet for dette, melder BBC. Men endrer det også måten hjernen vår fungerer på?

Overdreven bruk

Ja, hevder en fersk rapport fra USA som viser at voksne i gjennomsnitt sjekker telefonen sin 344 ganger om dagen – én gang hvert fjerde minutt – og bruker til sammen nesten tre timer om dagen på enhetene sine. Problemet er at en rask telefonrelatert oppgave fører til en rask sjekk av e-post eller sosiale medier, og plutselig har vi blitt sugd inn i en endeløs ond sirkel av scrolling. Jo nyttigere telefonene våre blir, jo mer bruker vi dem. Jo mer vi bruker dem, jo mer legger vi nevrale baner i hjernen vår som fører til at vi tar opp telefonen uansett hva vi skal gjøre – og jo mer føler vi en trang til å sjekke telefonen selv når vi ikke trenger det.

Idealutgaven

Det knyttes også mange bekymringer om spesifikke aspekter ved vår hypertilkoblede verden – som sosiale medier og deres stadig mer hyperrealistiske skjønnhetsfiltre. Det er spesielt ett hyperrealistisk filter som avler og gir næring til usikkerhet, nemlig TikTok-filteret «Bold Glamour». Dette er et filter som bruker kunstig intelligens til sømløst å endre ditt naturlige ansikt til en idealisert utgave – problematisk når mange, særlig unge mennesker allerede kjemper mot kroppspress og uoppnåelige skjønnhetsidealer.

Lav selvfølelse

«Bold Glamour»-effekten, som stort sett går ut på å gi deg glattere hud, høye kinnbein, større lepper og et mer definert hakeparti har blitt brukt over 6 millioner ganger, og får blandede anmeldelser. Ifølge magasinet The Vice sier flere som har testet filteret at de følte seg «ydmyket» og fikk lav selvfølelse av effekten, mens andre ble skremt av filterets evne til å skape perfekte bilder som forble realistiske og naturlige i utseende.

«Vær så snill, det faktum at dette filteret ikke glitchet en millimeter når jeg har dekket halvparten av ansiktet mitt med et krus???! Dette er et helt nytt nivå. Nå er jeg faktisk litt redd» skrev TikTok-brukeren som bruker nicket @katthesheperd ifølge The Vice. Andre brukere karakteriserte filteret som sykt og kvalmende.

