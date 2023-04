Lover kun innsats, ikke mer penger

Før påske skrev Dagsavisen om 43 år gamle Ahmad Hamda som kom til Norge fra Syria som flyktning i 2015. Etter at han måtte forlate hjemlandet, gikk ferden til Dubai og Qatar hvor han i noen år jobbet som salgssjef innen markedsføring.

Nå er han malerlærling, etter å ha vært en del av praksisbrevordningen hos Oslo voksenopplæring (VO) Skullerud. Nå ser han lyst på fremtiden, mye takket være en praksisbrevordning hvor han har funnet et yrke som vil gi ham en sikker jobb.

Men på grunn av lav rekruttering skal malerlinja på VO Skullerud legges ned fra høsten av.

Propp

Usman Mushtaq (Ap) har ikke sittet mer enn et par måneder i byrådsstolen, men han lover en økt innsats for å kunne rekruttere flere.

Samtidig er han klar på at det ikke står og faller på Nav, som VO Skullerud mener er proppen i rekrutteringssystemet.

– Jeg hadde et møte med Nav rett før jeg skulle møte deg her. Dette var et lenge planlagt møte i noe som vi kaller Kompetanseforum, hvor jeg, Voksenopplæringen og bransjeforeningene deltok. Her var manglende rekruttering et tema, sier byråden til Dagsavisen.

Det bør være noen som våkner opp tidlig om morgenen hver dag og tenker at dette her er jobben min. — Usman Mushtaq (Ap), byråd

– Nav, næringslivet og voksenopplæringen må ta et felles ansvar. Det bør være noen som våkner opp tidlig om morgenen hver dag og tenker at dette her er jobben min, sier han.

Han mener at Nav gjør en god innsats, men ser også at det er mangler i arbeidet med å rekruttere kandidater til praksisbrevordningen.

– Det går ikke an å legge skylda på noen, sier han tydelig.

Mange utenfor

Da Dagsavisen skrev om Ahmad Hamda mente VO Skullerud at det var 11.000 personer i målgruppen, som kunne fått et tilbud, om man bare fikk tak i dem. Byråden mener det er mange flere.

– Det er 46.000 personer som ikke får noen offentlige ytelser, som står utenfor arbeidslivet eller som ikke er i noe utdanningsløp. De 11.000 er de som er registrert arbeidsledige, sier han.

– Så på det grunnlaget burde det være mulig å skaffe kandidater til praksisbrevordningen, sier han.

Oslo kommune handler årlig for rundt 26 milliarder. En stor del av dette er kjøp knyttet til oppføring av bygg og anlegg. Dette gjør Oslo kommune til Norges nest største offentlige innkjøper etter staten. Oslo kommune er også en av Norges største offentlige byggherrer.

På bakgrunn av dette ble Oslo-modellen opprettet, som stiller en rekke krav til bedrifter som ønsker oppdrag for kommunen. Blant annet krav til lærlinger.

– Målet vårt er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet, kommer inn i arbeidslivet. Da tenker vi at praksisbrevordningen fungerer utrolig godt. Det er noe som vi er stolt av, sier Usman Mushtaq.

– Så, hva konkret kan dere gjøre for å opprettholde tilbudet på Skullerud?

– For det første må vi snu alle steiner, og be Nav om å gjøre oppsøkende arbeid for å skaffe flere kandidater. Vi må ha et tettere samarbeid mellom Nav, Voksenopplæringen, fagskolen, næringslivet og bransjen. Vi er avhengig av at alle parter spiller sin rolle. Å tenke at det er Nav som skal fikse alt sammen er urimelig, sier han.

– Det viktigste når det er et tilbud, så må det være etterspørsel. Vi kan ikke tvinge noen til å delta, men vi kan legge til rette slik at tilbudet er attraktivt. Å ha en sikker jobb i etterkant må være gulrot nok, sier byråden.

