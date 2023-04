I denne byen har de sagt nei til elsparkesykkel

I Paris er innbyggerne lei av elspareksykler, skriver The Guardian. Ja, såpass lei at en folkeavstemning viser at hele 90 prosent i den franske hovedstaden vil forby utleie av elektriske sparkesykler.

Paris var tidlig ute med elspareksykler og framkomstmiddelet har vært populært. Brukere av byens 15.000 elsparkesykler preget bybildet. Men med dette fulgte det også en rekke uhell og ulykker. Tre dødsfall og 459 alvorlige skader ble registrert i 2022.

– Jeg er redd for dem, sier Suzon Lambert (50) en lærer fra Paris om elsparkesyklene i byen.

– Det er anarki. det er ikke lenger plass til fotgjengere, sier Lambert videre til AFP.

Den franske samferdselsministeren Clement Beaune sier han forventer at avstemningen leder til et forbud.

Oslo

Også i Norges hovedstad er elsparkesykler populære. Sommeren 2021 var det rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo, skriver NTB.

Mot slutten av sommeren strammet Oslo kommune kraftig inn og satte et tak på 8.000 fordelt på tolv aktører. I fjor ble antall aktører redusert til tre, og Voi, Tier og Bolt fikk tillatelse.

[ Ferie sør i Europa? Her er de ti billigste landene ]

Forsikring

1. januar ble det lovpålagt med ansvarsforsikring for elsparkesykler, men kun et fåtall har skaffet seg denne. Om noe skjer, kan du bli skyldig millioner av kroner.

Våren er i anmarsj og mange tar frem elsparkesykkelen fra bod og garasje. Men nytt av året er påbudet om forsikring av privateide elsparkesykler. Tall fra forsikringsbransjen viser at svært få har skaffet seg denne.

– Uten ansvarsforsikring på kjøretøyet får du som eier ingen erstatning om du forårsaker skade på andre personer eller eiendeler. Personskader kan bli omfattende og dyre. I verste fall kan du bli skyldig flere millioner kroner, advarer skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB til NTB.

[ Hun elsket læreryrket. Plutselig var hun sikker på at de skulle bli skutt ]