Fortvilet over små doer på Vy-tog: – Hvor skal man gjøre av snoppen?

Et innlegg på Reddits subforum r/norge der en togpassasjer klager sin nød over plassmangelen på Vy sine toaletter, har gått viralt.

I innlegget skriver mannen, som har brukernavnet u/Softclocks, at togselskapets sanitære fasiliteter har irritert han i mange år – men at det i helgen nådde et høydepunkt etter nesten 40 minutter på det han omtaler som «disse tragiske fasilitetene».

– Hvor skal man gjøre av snoppen?, spør mannen i innlegget.

– Skal man kline den inntil den jævla metalldassens vegger, som er satt skrått innover i 40 grader? Og lage en fontene av piss? Eller skal den bare henge langs skåla og fritt oversvømme dassen med flytende gull? Uansett hva så man jo garantert å grabbe rundt på gulvet med papir etterpå, ranter han.

Det har ikke gått upåaktet hen hos SoMe-giganten, og kommentarene fra andre «redditører» sitter løst.

– Jeg har ingen formening om disse dassene, men kan ikke du skrive om noe annet også?, troner så langt høyst.

[ Hun elsket læreryrket. Plutselig skjer det. Hun er sikker på at de skal bli skutt ]

Vy: Vanskelig å kommentere

Åge-Christoffer Lundeby er kommunikasjonssjef i Vygruppen. Han sier at det er vanskelig å kommentere denne enkeltopplevelsen.

– Vi har mange ulike togsett som vi benytter, og toalettene er litt forskjellig utformet på de ulike togsettene. Derfor er det vanskelig å besvare dette spørsmålet uten å vite hvilket tog som er benyttet, sier han.

– Hva tenker du om det passasjeren skriver?

– Jeg har aldri fått en pressehenvendelse med denne type klage på mine 22 år i NSB/Vy. Jeg har selv benyttet toalettene på en rekke av våre togtyper og har ikke hatt noen følelse, slik denne passasjeren beskriver.

[ De er kjærester, de har fått barn – og det er 39 års aldersforskjell. ]

[ Slik blir krimpåsken: Mord og mørke hemmeligheter til alle TV-kveldene ]