Ett år etter påskeopptøyene i Örebro

300 politifolk skadet og 20 kjøretøy ødelagt. Det var resultatet etter at protestene mot Rasmus Paludans koranbrenning utartet for et år siden, melder Aftonbladets 200 sekunder.

200 sekunder er svenske Aftonbladets og ViaFrees undersøkende program, som karakteriseres som gravejournalistikk i høyt tempo. Programleder Robert Aschberg og redaksjonen tar for seg maktmisbruk, samtidsfenomener og enkeltsaker som vekker følelser.

Langfredag

Rundt 200 demonstranter hadde samlet seg langfredag kveld i en park i sentrum av Örebro for å protestere mot Paludans varslede koranbrenning, og det kom til harde sammenstøt med politiet på stedet.

Opptak fra politiets kroppskameraer viser volden de ble utsatt for, og ifølge Aftonbladet peker politiets egen etterforskning på store mangler i arbeidsmetoder og utstyr. Men ett år senere gjenstår det fortsatt mye å gjøre.

Katastrofalt

– Det vi ble møtt med her, går ikke an å beskrive. Det var totalt kaos og katastrofe. Flere hundre personer gikk til angrep på politiet. Flere av mine kollegaer ble skadet og fikk bein- og kjevebrudd. Selv ble jeg truffet av mellom 10–20 steiner på rygg, armer, bein og hodet, fortalte en tjenestemann til norske Politiforum, og ifølge svenske Aftonbladet er ikke politiet bedre rustet om det skulle komme tilsvarende opptøyer i dag.

– Vi er i nøyaktig samme situasjon i dag som for et år siden. Politiet er ikke bedre rustet i dag enn vi var da, sier en erfaren politimann i innslaget til 200 sekunder.

