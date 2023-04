Her mudrer de med åpen grabb - igjen

Denne uken observerte Dagsavisen Demokratens journalist at det ble foretatt mudringsarbeider i Glomma utenfor Østfoldkorn sin brygge. Metoden som ble brukt, var lekter og gravemaskin med åpen grabb, samme metode som miljøvernere og Miljødirektoratet har kritisert i forbindelse med prøvemudringen i innseilingen til Borg Havn.

Oslofjordansvarlig i Neptune Network, Knut Chr. Hallan, har jobbet i 18 år for en ren Oslofjord. Han har fått se videoopptak og bilder fra arbeidene.

– Metoden med åpen grabb i stri elv, er ren miljøkriminalitet. I denne elva ligger masser med fareklasse 1-5, som grabbes og kjøres bort, sier Hallan til Demokraten.

Miljøaktivist Knut Christian Hallan har overvåket Kystverkets prøvemudring ved Borg Havn. Han er ikke fornøyd med det han ser. (Viktor Jæger)

Mager trøst

Også Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund har sett dokumentasjonen. Han er ikke heller fornøyd med det han ser.

– Er mudringen i gang igjen? Jeg trodde de ventet på klagebehandlingen fra Hvaler, er hans umiddelbare reaksjon.

Hallan sier på sin side at han ikke er overrasket.

– Og selvsagt er NGI hyret inn, som ikke finner noen spredning av sedimenter. Den eneste trøsten er at Statsforvalteren krever at alt må tas opp på land. At det går ut på ett om man bruker tre ulike grabber, det visste vi. At de ikke prøvet BAT, Best Available Technology, er kritikkverdig, sier han.

Arbeidene fant sted utenfor Østfoldkorn sine siloer, rett nedstrøms for Sandesundbrua og Borregaard-fabrikkene. (Gry Catinka Wold)

Miljøvernere er skeptiske til metoden med å bruke åpen grabb til å fjerne giftsedimenter, ettersom spillvann og graving på bunnen kan spre miljøgifter over et stort område. (Gry Catinka Wold)

Varslet politiet

Foreningen Redd Hvaler-skjærgården er blant dem som har engasjert seg i kampen mot at skipsleden i Glomma skal mudres med grabb, og at det skal lagres som sjødeponi. På sine Facebook-sider skriver de at det på tirsdag kveld ble tatt opp totalt 30 000 kubikk med giftig mudder av faregrad 1–5.

– Spredningen fra denne grisemudringen følger strømmen ut i fjorden, og vil ødelegge skjærgården, skriver de videre.

Foreningen frykter nå at giftsedimenter skal spre seg i skjærgården, fordi metodene som blir brukt er for dårlige, både når det kommer til hvordan mudderet graves opp fra elvebunnen, men også på grunn av hvordan det ble pumpet ned på havbunnen utenfor Svaleskjær i forbindelse med prøvemudringsprosjektet i fjor høst.

– At de valgte å blande inn 70 prosent vann for å få mudderet pumpbart, er en skandale. Selv NGI anbefaler å finne en annen teknikk. Slammet spredte seg flere hundre ganger mer enn tillatt, sier Hallan, som i likhet med både Norges Miljøvernforbund og Miljøpartiet De Grønne krever at mudderet nå i stedet skal tas opp på land.

– For eksempel kan det tas opp på Øra, og renses der. Giften kan støpes inn og renset vann slippes ut. Ethvert sjødeponi er utelukket. Hvis det skjer blir det konkrete nødrettsaksjoner. Vi har varslet politiet. Men vi tror politikerne i AP og Høyre til slutt vil lytte til befolkningen, sier Hallan.

Prøvemudringen i Borg Havn ble sterkt kritisert for å bruke lekter, gravemaskin og åpen grabb av miljøorganisasjonene, ettersom de mener at det kan føre til stor spredning av miljøgifter. (Kenneth Stensrud)

Borg Havn bekrefter mudring

Mudringen utføres ved Alvim havneterminalen. Det er Borg Havn som er byggherre, og arbeidet utføres av Repstad Anlegg.

– Selve mudringen er ferdig i dag, det blir noe opprydding over helgen, skriver plan- og utredningsleder Roar Johansen i en e-post til Dagsavisen Demokraten.

Han opplyser at det i 2022 også har vært mudret rett ovenfor Sandesundbrua, i regi av Borregaard, og at også det var en mindre vedlikeholdsmudring.

– All informasjon om prosjektet er selvsagt åpent, det har vært ordinær søknadsprosess til Statsforvalteren og Sarpsborg kommune og det er strenge krav til miljøoppfølging. Vi søkte på et større utdypingsprosjekt med tanke på medfinansiering fra Kystverket, som samlet omfattet utbedring av farleden videre opp Glomma forbi Alvim. I denne omgang er det gjennomført en mindre tiltak, skriver han videre.

– Vi har foretatt vedlikeholdsmudring ved kaianlegget, og det er tatt opp rundt 2000 kubikk bunnsedimenter som er fraktet til et landdeponi i tråd med tillatelsen. Foreningen Redd Hvaler-skjærgården forholder seg ikke til fakta på sin nettside, til tross for at de har fått all informasjon, skriver han.

Gravingen i elvebunnen har ikke bare ført til at mudder er fjernet.

– Det har blitt tatt opp mye avfall under mudringen, her ligger mye som er kastet i elva i tidligere tider. Dette har vi samlet i egne konteinere og leverer til godkjent avfallsdeponi.

Her blir det mudret i Borg Havn med åpen grabb

Mudring i Glomma ved Sannesund, nedstrøms for Borregaard fabrikker tirsdag kveld har satt sinnene i kok hos naturvernorganisasjonene.

Hva er mudring og dumping?

Mudring betyr å fjerne eller flytte masser fra bunnen av sjø og vassdrag. Formålet kan være å øke seilingsdypet eller å fjerne forurenset sjøbunn. De mudrede massene må legges et annet sted hvor de sikres mot videre spredning og utlekking for å ikke skade miljøet.

Dumping betyr å kvitte seg med overskuddsmasser som mudder-, stein- eller løsmasser. Ved utfylling legges rene masser på bunnen for å vinne land.

Oppvirvling av sedimenter kan føre til negative konsekvenser for miljøet på flere måter. Forurensede sedimenter kan spres over større områder og miljøgifter overføres til vannet.

Mudring, dumping eller utfylling av masser som ikke er forurenset, vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet. Mye partikler i vannet kan blant annet skade gjellene til fisk og føre til at marine dyr og planter dekkes til ved at de slammes ned. Det er derfor viktig at slike arbeid foregår under kontrollerte forhold og overvåkes.

Fordi mudring, dumping og utfylling kan gi negative konsekvenser for miljøet, er hovedregelen at slike tiltak krever en tillatelse en forurensningsloven. Statsforvalteren er myndighet for dette.

Kilde: Miljødepartementet

