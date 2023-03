Hauk berserk på T-banen

Det var litt av et naturdrama som møtte Martin Grüner Larsen i morges: en hauk stupte ned og tok en due inne på Stortinget T-banestasjon.

– Jeg trodde først de var to duer som sloss i rulletrappen, men da jeg kom nærmere så jeg at det var en hauk som satt oppå en stakkars due som lå og kjempet for livet. Jeg antar at den har stupt ned for å ta duen, men blitt forstyrret midt i frokosten av forbipasserende. Dermed ga den til slutt opp og flakset forvirret videre ned på stasjonen og skremte folk før den fløy inn på Narvesen, sier Martin Grüner Larsen, som var på vei til jobb til Stortinget da han så den dramatiske episoden utspille seg.

Det er for øvrig ikke første gang han ser ville dyr utfolde seg i Oslo sentrum.

– Jeg har sett rev i Spikersuppa og hubro i nabolaget der jeg bor, innenfor Ring 2, sier Martin Grüner Larsen. Han har også hatt et blodig møte med hauk før.

– En morgen da jeg kom ut døra til bakgården hjemme, satt det en hauk og fråtset i en due. Det var blod og gørr, og fjær overalt. Men hendelsen på T-banestasjonen var ekstra dramatisk, i og med at hauken fløy videre inn på Narvesen, og satt der og så streng ut, midt mellom hyllene med sjokolade og brus, sier Martin Grüner Larsen til Dagsavisen.

Ikke uvanlig

Duen på T-banen hadde flaks og slapp unna, mens hauken isteden tok turen inn på Narvesen.

– Det er ikke uvanlig at en ung hønsehauk eller spurvehauk forviller seg inn til byen for å jakte. At hauken drar på Narvesen er ikke akkurat vanlig nei, sier ornitolog Andreas Winnem til Dagsavisen.

– Hvordan ter hauken seg når den angriper et bytte?

– Den kommer overraskende på, veldig fort slik at den får grepet fatt i byttet før fuglen merker noe som helst.

– Dramatisk! En due er ganske stor?

– En due er ganske stor, men hønsehauken er enda større. Spurvehauken er mindre, men den er også i stand til å ta ei bydue, sier Andreas Winnem.

– Duene er fin mat for hauken. Det er ikke uvanlig at særlig unge hønsehauker kommer til byen for å jakte og spise duer og kråker, siden de ikke har skaffet seg noe eget jaktrevir ennå.

– Hva annet tar hauken? Kan den ta katter?

– Ikke katter. Men hønsehauken tar ekorn. Og av og til også rotter, selv om ikke det er så vanlig. Den tar dyr som er små av størrelse som duer, kråker, trost og sånn, sier Winnem.

