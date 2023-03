May-Iren føler seg latterliggjort av ansatt i eget forbund

En uvanlig hard valgkamp i EL og IT Forbundet, med anklager om løgn og «regisserte» valgmøter, skulle avgjøres på landsmøtet for en drøy uke siden.

Rett før salen skulle stemme på om de ville ha Geir Ove Kulseth eller Eystein Garberg som ny leder i EL og IT Forbundet, gikk May-Iren Arnøy (40) på talerstolen.

Hun er forbundets nestleder i Trøndelag og tillitsvalgt i Telenor.

Arnøy snakket, som flere av delegatene gjorde, om valgkampen mellom de to lederkandidatene:

– Den har rett og slett vært stygg, sa Arnøy om valgkampen.

Hun sa hun alltid har hatt stor respekt for de ansatte på forbundskontoret. Men hun hadde opplevd dårlig oppførsel fra en forbundssekretær etter at hun gikk ut med støtte til Eystein Garberg, sa hun til landsmøtet.

[ Strømprisen kan bestemmes av staten, mener EØS-ekspert ]

– Jeg har selv ikke bidratt positivt

Arnøy fikk støtte av Sigurd Mosheim Sævareid fra distrikt Vestland. Han satt i valgkomiteen og støttet flertallsinnstillingen på Geir Ove Kulseth som ny forbundsleder.

Han roste May-Iren Arnøy for å snakke om uheldige situasjoner.

– Slik skal det ikke være. Det bør vi holde oss for gode for, sa Sævareid.

Han kom også med en erkjennelse.

– Jeg har selv ikke bidratt positivt hele veien. Det angrer jeg på i dag. Måten vi har styrt det på, det syns jeg vi kan lære litt av. Jeg håper vi aldri ser den måten å gjøre det på, igjen.

Den uhyre jevne kampen mellom lederkandidatene Geir-Ove Kulseth (til venstre) og Eystein Garberg i EL og IT Forbundet blir kalt «stygg». (Knut Viggen/FriFagbevegelse)

Splittelse og ukultur

Begge lederkandidatene snakket i valgkampen om at EL og IT Forbundet er splittet.

Eystein Garberg har også snakket om en «ukultur» i forbundet, at flere har opplevd det vanskelig å ta opp ting i forbundet. De har opplevd latterliggjøring.

Den avgåtte forbundslederen Jan Olav Andersen hadde ikke klart å danne seg et bilde av hva «denne ukulturen» skulle være, fortalte han i et avskjedsintervju med Nettverk.

[ Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke ]

Ble opprørt over takketale

Salen på landsmøtet valgte Geir Ove Kulseth etter en uhyre jevn lederkamp.

Den nyvalgte lederen gikk på scenen og trakk blant annet fram de ansatte på forbundskontoret, som han mener ofte blir gjenstand for frustrasjon og irritasjon.

Kulseth lovte selv å stille seg foran hvis noen trengte en målskive å få ut frustrasjonen på.

I takketalen lovte valgvinner Geir Ove Kulseth å stille seg foran hvis noen på forbundskontoret trengte en målskive å få ut frustrasjonen på. En del av de ansatte på forbundskontoret har ifølge Kulseth følt seg angrepet fra det han omtaler som «den andre siden» gjennom valgkampen. (Leif Martin Kirknes/FriFagbevegelse)

Talen opprørte May-Iren Arnøy.

– Det hørtes ut som han ville forsvare ansatte i absolutt alt, også når de oppfører seg dårlig. Og talen kunne tolkes som et spark til det jeg hadde sagt fra talerstolen like før, sier Arnøy.

Hun forteller at det kom delegater til henne hele lørdagen for å støtte henne.

Til FriFagbevegelse vedgår valgvinner Geir Ove Kulseth at det han sa i takketalen kunne tolkes som et spark til det Arnøy hadde fortalt om på talerstolen like før.

– Ja, og det er jeg lei meg for. Men talen var skrevet på forhånd, før May-Iren Arnøy snakket om det hun hadde opplevd, forklarer Kulseth.

[ Trine dro hjem til Norge da hun fikk kreft. Så oppdaget hun tabben hun hadde gjort ]

Fikk melding på Facebook

15. februar la hun ut på Facebook at Eystein Garberg var hennes kandidat til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Kort tid etter fikk Arnøy en privat melding (se skjermdump) fra en av forbundssekretærene.

Den ansatte på forbundskontoret sendte sju emojier til May-Iren Arnøy, uten flere kommentarer.

Etter at May-Iren Arnøy ga sin støtte til Eystein Garberg som ny forbundsleder, fikk hun denne meldingen fra en ansatt på forbundskontoret. Så ble hun blokkert. (Skjermdump)

[ Ellen mistet jobben etter 23 år i Elkjøp: – Det er møkk å bli behandla sånn ]

– Latterliggjorde

May-Iren Arnøy mener at forbundssekretæren latterliggjorde henne.

– Det er ikke det ansatte på forbundskontoret skal drive med, sier Arnøy.

Hun forteller at hun ville sende en melding tilbake for å vite hva forbundssekretæren mente med meldingen. Men da var Arnøy blokkert.

– Jeg er ikke på Facebook selv. Er det egentlig trakasserende å få tilsendt noen smilefjes?

– Ja, når noen sender en slik melding, uten forklaring, er det det. I alle fall når du ser i sammenheng med hva jeg la ut på min story noen timer før, og at jeg ble blokkert av vedkommende, svarer Arnøy.

Hun forteller at over 10 andre har opplevd det samme som henne.

En av dem er Bjørn Soltvedt, hovedtillitsvalgt i OneCo Elektro. Soltvedt fikk seks latter-emojier på Messenger den 16. februar.

– Dette var dagen etter at jeg la ut en lenke og kommentar om kandidat til ledervervet, opplyser Soltvedt når FriFagbevegelse tar kontakt.

Etter dette ble også Soltvedt blokkert på Facebook av den ansatte på forbundskontoret.

Dette er innlegget som fikk forbundssekretæren til å reagere: May-Iren Arnøy støttet Eystein Garberg som ny leder i EL og IT Forbundet. (Skjermdump)

[ Linda kjempet for sønnens rettigheter – nå skal hun veilede andre ]

– Jeg beklager at hun har opplevd det slik

FriFagbevegelse har snakket med den ansatte på forbundskontoret om meldingene. Hen bekrefter å ha sendt slike til flere tillitsvalgte, meldinger Arnøy mener er latterliggjørende.

– Jeg beklager at hun har opplevd det slik. Jeg beklager om hun har opplevd dette annerledes enn min hensikt, sier hen, og sier at det var en unødvendig melding.

Hen ønsker ikke å si noe om hva som var hensikten med meldingen, eller hvor mange hen har sendt til andre. Hen beklager alle.

– Jeg har bedt Arnøy om unnskyldning.

Den har FriFagbevegelse sett. I unnskyldningen kobles latter-meldingen til ungdommene i EL og IT Forbundet sitt minilandsmøte 21. januar.

Arnøy var ikke på minilandsmøtet, og hennes innlegg på Facebook handlet ikke om det. Det ønsker ikke den ansatte på forbundskontoret å kommentere.

Arnøy reagerer slik på beklagelsen:

– Beklagelsen ble begrunnet med frustrasjon om noe jeg aldri har uttalt meg om. Akkurat lik beklagelse ble sendt til mange av oss berørte. Det viser at den betyr ingenting.

[ Monica ble politi – broren Roy ble beinhard kriminell ]

Forbundslederen: – Uheldig

Det var uheldig at den ansatte sendte meldingen til May-Iren Arnøy, mener den nyvalgte forbundslederen Geir Ove Kulseth.

– Jeg tok det opp med vedkommende som har sendt den, og vedkommende har beklaget til May-Iren.

Kulseth anser saken for ferdig. Den får ingen konsekvenser for den ansatte, ifølge Kulseth.

På spørsmål fra Nettverk sier den ansatte at ingen har oppfordret hen til å fjerne blokkeringen av tillitsvalgte på Facebook.

Kulseth har en annen versjon:

– Jeg ba om at vedkommende fjernet blokkeringa av May-Iren.

[ Nå har «Lars» fått jobb: – Helt himmelsk å ikke være under tyranniet til Nav ]

Tar saken videre

Arnøy understreker at saken med Geir Ove Kulseth er gjort opp.

Hun vil ta saken videre formelt i forbundet.

– Vi får se nå om vi har gode rutiner i saker som dette, sier hun.

Til dem som mener seg utsatt for trakassering fra ansatte på forbundskontoret, har hun denne oppfordringen:

– Gi beskjed om det, gjerne til meg. Jeg stiller meg foran alle de berørte.

Nyvalgt forbundsleder Geir Ove Kulseth sier at han nå er «mest opptatt av at vi skal begynne å oppføre oss ordentlig, alle sammen.»

– Du lovet å stille deg foran hvis noen trengte en målskive å få ut frustrasjonen på. Men her gikk det en grense?

– Ja.

– Så meldingene fra den ansatte på forbundskontoret vil du ikke forsvare?

– Nei. De burde ikke vært sendt.

[ Eline Skår var uføretrygdet og uten jobb i årevis. Så kom telefonen som endret alt ]

[ Jeg fikk et spørsmål fra fastlegen som jeg ikke skulle tro var mulig å få i Norge ]

---

Landsmøte i EL og IT Forbundet

Geir Ove Kulseth ble valgt etter en valgthriller som ny leder etter Jan Olav Andersen.

272 delegater var til stede i tillegg til en rekke ansatte og gjester fra inn- og utland.

Forbundet er nå større enn noen gang. På slutten av 2022 passerte de 42.000 medlemmer.

Også kvinneandelen er større enn noen gang. 19,2 prosent av delegatene er kvinner.

30 prosent av delegatene er under 35 år og gjennomsnittsalderen på landsmøtet er 44 år.

Kilde: EL og IT Forbundet

---